Родительская суббота 2020: когда отмечается, история и традиции, что можно и нельзя делать

Вселенская родительская мясопустная суббота 2020: когда отмечается, история и традиции праздника, что можно и нельзя делать, какие блюда принято ставить на стол.

Когда в православии принято поминать усопших

В преддверии Великого поста и праздника Троицы православные христиане поминают усопших, эти дни называются поминальными родительскими субботами. Вселенская родительская суббота, отмечаемая перед Масленицей (неделей перед Великим постом), носит название зимней, или мясопустной (через день после нее до самой Пасхи мясные продукты для верующих под запретом). Троицкая (летняя) родительская суббота в 2020 году приходится на 6 июня.

Мясопустная суббота, Масленица, Великий пост и Пасха в 2020 году

Мясопустная родительская суббота в 2020 году отмечается 22 февраля. В следующее за ней воскресение в последний раз до наступления Пасхи разрешена мясная пища. Масленица (в православии мясопустная неделя, то есть время подготовки к Великому посту) в 2020 году отмечается с 24 февраля по 1 марта включительно. Великий пост в 2020 году начинается 2 марта и длится до 18 апреля включительно. Пасха у православных, живущих по юлианскому календарю, наступает 19 апреля.

Мясопустная родительская суббота: история и традиции

Первое упоминание о правилах поминовения усопших накануне Великого поста появились в VII веке. Мясопустную субботу также называют Малой масленицей, поскольку она отмечается перед основной Масленицей. В этот день принято молиться за всех христиан, а также за усопших близких, которым в молитве просят отпустить все земные грехи.

В этот день православные в храмах и дома поминают усопших родителей и других близких, а также — всех усопших христиан. Скорбь в этот день светла, ведь души умерших уже находятся в лучшем из миров.

Народные традиции поминовения усопших

Согласно народным традициям, в этот день принято было печь блины — одно из важнейших традиционных славянских блюд. Блины можно было делать на молоке и есть с маслом и сметаной.

Блины на мясопустную поминальную субботу пекли не только для живых, но и для умерших. Первый блин клали на полку с иконами, второй — на подоконник, как бы приглашая усопших присоединиться к трапезе. Также блины было принято приносить на кладбище, чтобы «покормить мертвых» (церковь обряд «кормления покойников» не одобряет, считая это отголоском язычества); блины также раздавали нищим.

После уборки жилища, посещения церкви, где в этот день служатся панихиды, а также кладбища люди устраивали дома поминальные трапезы, на которых с живыми невидимо «сотрапезничали» умершие близкие. Трапеза как правило делалась обильной, обязательно с нечетным количеством блюд.

Какие блюда ставят на стол в Родительскую субботу

Среди блюд трапезы в Родительскую субботу традиционно главное место занимает кутья — поминальная сладкая каша из пшеницы, риса или другой крупы с добавлением меда, изюма и орехов. Также на столе традиционно должен быть поминальный кисель и блины — то есть, блюда, которые обычно ставят на стол во время поминок.

Что нужно делать в Родительскую субботу

На Руси в этот день принято после тщательной уборки жилища посещать храмы и кладбища, а также устраивать поминальные застолья. Кроме того, в этот день принято одаривать нищих, в том числе блинами. Божьих людей (таковыми считали нищих) жертвователи просили помолиться об их усопших близких.

Что нельзя делать в Родительскую мясопустную субботу

В этот день под запретом мясные продукты (мясо в последний раз до Пасхи можно поесть в воскресенье). В поминальную субботу возбраняется слишком убиваться об умерших, которые уже узрели царство божие. Как и в любой православный праздник под запретом ругань, ссоры, злые мысли, даже споры. Кроме того, на Руси в этот день не принято было работать, в том числе по дому. Подготовиться к празднику рекомендовалось заранее — как следует убрать дом и приготовить основные блюда поминальной трапезы.

После Родительской субботы начиналась основная подготовка к Масленице, которую на Руси было принято проводить весело и даже разгульно. О традициях Масленицы читайте в материалах Федерального агентства новостей.