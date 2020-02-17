Рэпер Гуф отменил концерты из-за перелома ребер

Москва, 17 февраля. Российский рэпер Гуф был вынужден отменить несколько выступлений из-за перелома ребер. Обстоятельства получения травмы неизвестны.

Сообщается, что у исполнителя не будет концертов до конца февраля включительно. В частности, об отмене шоу сообщил клуб в Саратове.

«Приносим свои извинения от лица организаторов, а также от лица самого артиста и его команды. Всем, кто приобрел билеты, деньги будут возвращены. Гуфу желаем скорейшего выздоровления и возвращения на сцену», — сообщили представители заведения.

Известно, что сейчас артист находится в Таиланде, чтобы быстрее восстановиться и быть готовым к активной творческой деятельности.

Сам Гуф ничего не сообщает о состоянии своего здоровья. В последнем посте в Instagram артист похвастался премией, полученной от Яндекс.Музыки.

«Мелочь, а приятно», — заметил Гуф по поводу награды.

Ранее сообщалось о задержании Гуфа и людей из его окружения в аэропорту Абу-Даби. По данным СМИ, исполнитель летел из Таиланда в Москву, направляясь на лечение в наркологическую клинику. Артист и его окружение устроили дебош на борту самолета, в результате чего был задержан местными силами правопорядка, передавало Федеральное агентство новостей.