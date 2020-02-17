Сирия, 17 февраля. САА освободила еще два поселения в Алеппо. Турция приступила к размещению двух новых постов наблюдения в Идлибе. Курдские боевики понесли потери при попытке нападения на союзников Турции на северо-западе от Алеппо, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: задействовали авиацию в Идлибе; лишились одного из солдат в результате вылазки неизвестных в деревне Ат-Табия к юго-востоку от Дейр-эз-Зора; освободили еще два поселения на западе Алеппо; подверглись нападению боевиков в северной части Даръа.

Курдские вооруженные группировки: понесли потери, попытавшись атаковать позиции союзников Турции к северо-западу от Алеппо.

ВС Турции и протурецкие силы: приступили к размещению двух новых наблюдательных постов в Идлибе; направили подкрепления к линии разграничения сил с курдскими боевиками на севере Ракки.

Провинция Алеппо

На северо-западе от Алеппо не утихают столкновения между протурецкими отрядами и курдскими бандгруппами. Как передает на своей странице в сети Telegram военный источник (almohrarmedia2), поддерживаемые Анкарой формирования пресекли попытку продвижения Отрядов народной самообороны (YPG) на подступах к населенному пункту Кабашин. Отмечается, что во время вооруженного противостояния были убиты несколько курдских боевиков.

Между тем правительственная армия продолжает движение в сторону границы с Идлибом. Согласно информации Telegram-канала (rybar), под контроль Сирийской арабской армии (САА) перешла вершина Кабтан и поселения Салус и Бала. В поддержку САА сирийские ВВС нанесли точечные авиаудары по укрепрайонам террористической коалиции «Хайят Тахрир аш-Шам» на окраинах населенного пункта Дарат-Изза.

Провинция Дейр-эз-Зор

Стало известно о вылазке неизвестных на левом берегу реки Евфрат. Как сообщает на своей странице в сети Twitter военный источник (deirezzor24), один из военнослужащих Сирийской арабской армии (САА) был застрелен в деревне Ат-Табия к юго-востоку от Дейр-эз-Зора. Предполагается, что злоумышленник пробрался на подконтрольную правительственным войскам территорию из оккупированных «Демократическими силами Сирии»**** (SDF) районов. Как известно, Ат-Табия не отделена от зон контроля курдских боевиков Евфратом.

Провинция Даръа

В Даръа произошло нападение на один из опорных пунктов правительственных сил. По данным Telegram-канала (norsforstudies2020), под ударом оказался военный объект Сирийской арабской армии (САА) поблизости от населенного пункта Ас-Санамейн в северной части провинции. Во время налета неизвестные активировали СВУ, что привело к частичному обрушению здания и ранению нескольких сотрудников сил внутренней безопасности. Предполагается, что ответственность за совершение нападения лежит на боевиках вооруженной оппозиции, осуществляющих подпольную деятельность в координации с силами международной коалиции, базирующимися на юге соседнего Хомса.

Провинция Идлиб

Telegram-канал (rybar) сообщает о том, что в Идлиб направляется очередная партия военной техники из Турции. Более того, по данным военного источника в сети Telegram (almohrarmedia2), базирующиеся в провинции турецкие подразделения уже приступили к развертыванию новых наблюдательных постов на окраинах населенных пунктов Нахлая и Аль-Бардукали, которые находятся к югу и к северу от административного центра провинции соответственно.

Между тем появились сообщения о вылетах ВВС Сирии в Центральном Идлибе. Информационный портал Step News Agency заявляет о работе сирийских военных самолетов в районе населенных пунктов Ар-Рами, Маарет ан-Наасан и Бисенкул.

Провинция Ракка

Twitter-канал (baladinetwork) передает, что Турция направила подкрепления к линии разграничения сил к курдскими боевиками в северной части Ракки. Дополнительные подразделения прибыли в район города Айн-Исса. Напомним, на данном направлении время от времени фиксируются вооруженные столкновения. Как правило, их инициаторами являются члены Рабочей партии Курдистана (РПК) или Отрядов народной самообороны (YPG), отряды которых были выведены из зоны безопасности на севере САР при содействии РФ.