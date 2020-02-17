Политтехнолог из команды Зеленского поддержал незаконно удерживаемых в Ливии россиян

Москва, 17 февраля. Политтехнолог Владислав Рогимов, работавший в команде действующего президента Украины Владимира Зеленского во время предвыборной кампании, прилетел из Киева в Москву, чтобы поддержать незаконно удерживаемых в Ливии социологов Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максима Шугалея и Самера Суэйфана.

«Я работал на президентских выборах на Украине, работаю и в других странах мира. Я и мои коллеги могли бы оказаться в такой же ситуации», — объяснил Рогимов.

Он убежден, что в данной ситуации мог бы разобраться российский МИД.

«Мне кажется, что в этой ситуации должен помочь МИД России. Я очень хорошо знаю Марию Захарову и обращаюсь к ней с просьбой помочь вытащить этих ребят, которые ни в чем не виноваты и девять месяцев находятся там, где им даже не предъявили никаких обвинений. Если бы они были виновны, уже было бы давно заведено уголовное дело», — сообщил Владислав Рогимов в эксклюзивном комментарии Федеральному агентству новостей (ФАН).

О судьбе Максима Шугалея и Самера Суэйфана Рогимов узнал всего лишь два дня назад от своего друга, эксперт комиссии по СМИ Общественной палаты РФ Вадима Манукяна. Сразу после этого Владислав Рогимов срочно вылетел из Киева, чтобы принять участие в акции в поддержку незаконно удерживаемых россиян.

По мнению собеседника ФАН, сложившаяся ситуация — произвол со стороны Ливии, виной которому смена правительства американскими структурами.

Напомним, социологи ФЗНЦ Максим Шугалей и Самер Суэйфан были задержаны боевиками RADA на территории так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии, после чего без предъявления обвинений были насильно помещены в неофициальную ливийскую тюрьму «Митига», известную своими пытками и бесчеловечными условиями.

Президент Фонда защиты национальных ценностей, член Общественной палаты России Александр Малькевич инициировал проведение одиночных пикетов у посольства Ливии в Москве в целях привлечения внимания властей РФ к проблеме.