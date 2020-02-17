САА сбила беспилотник около нефтезавода в Хомсе

Дамаск, 17 февраля. Сирийская арабская армия (САА) обезвредила беспилотный летательный аппарат около нефтеперерабатывающего завода на западе страны. Об этом сообщил телеканал Al-Ikhbariya.

Сообщается, что неудавшаяся атака была осуществлена в провинции Хомс.

«Подразделения Сирийской арабской армии сбили беспилотник в районе нефтеперерабатывающего завода в Хомсе», — передает телеканал.

Экстремисты часто пытаются нанести удары по стратегически важным объектам в Хомсе, в том числе нефтеперерабатывающие заводы.

Ранее стало известно, что армия законного правительства уничтожила пять беспилотных аппаратов, также пытавшихся атаковать нефтеперерабатывающий завод в Хомсе.

Вооруженный конфликт в Сирии длится с 2011 года, его активная фаза завершилась разгромом запрещенной в РФ организации «Исламское государство»1 в 2017 году.

На данный момент, правительство в Дамаске восстановило контроль на большей части страны. Однако в провинции Идлиб продолжает находиться большое количество экстремистов, в том числе боевиков запрещенной в РФ «Джебхат ан-Нусры»1.

1 Организация запрещена на территории РФ.