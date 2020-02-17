Киев, 17 февраля. Новый скандал вокруг экс-президента Петра Порошенко набирает обороты на Украине. Причиной стало скандальное заявление в Facebook экс-помощника пятого главы государства Юрия Бирюкова, который назвал «ублюдками» военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ), проголосовавших весной на президентских выборах за Владимира Зеленского.

Запись Бирюкова была опубликована после того, как в рамках Мюнхенской конференции по безопасности шестой президент Украины Зеленский выступил с инициативой совместного патрулирования границы с РФ в Донбассе с представителями мониторинговой миссии ОБСЕ и Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) на период подготовки местных выборов в регионе. Запись вызвала широкий резонанс в украинской прессе.

«Советник Порошенко Бирюков, ранее известный кражами в армии и мародерством, теперь назвал военнослужащих ВСУ «ублюдками», — прокомментировал запись киевский адвокат Андрей Портнов.

Юрист в своем Twitter-аккаунте иронично отметил, что на свободе пропадает «прекрасный человек».

Напомним, гражданская война на Украине началась в апреле 2014 года после государственного переворота в стране. Донецк и Луганск, не желая подчиняться незаконно пришедшему к власти правительству, объявили о независимости. В ответ киевские власти начали военную кампанию против республик Донбасса. Внутриукраинский конфликт пытаются урегулировать также на минской площадке в рамках встреч контактной подгруппы, но украинская сторона постоянно нарушает взятые на себя обязательства.