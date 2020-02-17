Всех украинских прокуроров по делу MH17 отстранили от работы

Киев, 17 февраля. Шесть украинских прокуроров, принимавших участие в расследовании крушения малайзийского Boeing MH17, отстранили от работы.

Об этом сообщило нидерландское издание NRC Next со ссылкой на анонимные источники. По их словам, поводом для отстранения стала реформа генеральной прокуратуры Украины, которая проводится в стране в рамках борьбы с коррупцией.

Отмечается, что свою работу по делу о крушении Boeing прокуроры завершили летом 2019 года. Пять прокуроров, двое из которых входили в совместную следственную группу (JIT), были уволены. Теперь в расследовании от Украины участвует только Олег Пересада, однако, как подчеркивает NRC Next, ему «больше не разрешается называть себя прокурором». По мнению отстраненных от работы украинцев, их увольнение «является серьезным ударом» для расследования катастрофы. Источники NRC Next подчеркивают, что отстранение украинских прокуроров не окажет серьезного влияния на судебный процесс.

Напомним, рейс МН17 следовал из Амстердама в Куала-Лумпур. Он потерпел крушение над Донбасом 17 июля 2014 года. Все находившиеся на его борту 298 человек погибли.

Россия не входит в ССГ, главной версией которой является то, что самолет был сбит из зенитных ракетных комплексов «Бук», которые якобы принадлежали 53-й зенитно-ракетой бригаде ВС РФ. При этом Москва передала Амстердаму и данные российских радаров, и документацию, которая доказывает, что ракета, которая поразила Boeing, принадлежала Украине.

Но участники JIT эти данные проигнорировали. МИД РФ также неоднократно указывал на то, что обвинения следственной группы голословны. В Минобороны России указывали на то, что все ракеты, двигатель одной из которых продемонстрировала JIT, были утилизированы еще в 2011 году.