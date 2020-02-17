Пекин, 19 февраля. Источником распространения смертельного коронавируса стала научная лаборатория в Ухани, считают китайские биологи Ботао Сяо и Лэй Сяо. Ученые опровергают позицию властей КНР, которые ранее уточнили, что заражение коронавирусом произошло на рынке Ухани.

Китайские ученые рассказали, как появился коронавирус. Исследователи опубликовали доклад под названием «Возможное происхождение коронавируса 2019-nCoV». В нем они сообщили, что распространение коронавируса началось с лаборатории, расположенной рядом с рынком морепродуктов. По мнению биологов, в учреждении проводились опыты над животными.

«Согласно муниципальным отчетам и свидетельствам 31 местного жителя и 28 приезжих, летучая мышь никогда не употреблялась в пищу в этом городе, и на рынке не было ни одной летучей мыши», — пишут эксперты в докладе.

В понедельник число зараженных коронавирусом в Китае превысило 70 тысяч человек. В КНР по состоянию на 08.00 по московскому времени 17 февраля зарегистрировано 70635 случаев заболевания. За сутки прирост составил 2051 случай (3%).

Самое большое количество заболевших в провинции Хубэй (58182), в этом регионе за стуки прирост числа больных коронавирусом оставил 2598 случаев. При этом специалисты подчеркнули, что чаще заболевание протекает в легкой форме. В тяжелом состоянии находятся только 11272 человека.

От коронавируса на сегодняшний день погибли 1772 человека. Из них 1696 скончались в провинции Хубэй (плюс 100 случаев за сутки). Под наблюдением с подозрением на коронавирус 150539 человек.