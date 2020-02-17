Значительные победы армии Сирии в Алеппо заставили боевиков бежать без боя

Полный контроль над городом Алеппо открывает подразделениям Сирийской арабской армии новые возможности для освобождения Идлиба от террористов. Подробности в материале Федерального агентства новостей (ФАН).

Подразделения Сирийской арабской армии (САА) вчера добились полного контроля над территорией крупнейшего города страны – Алеппо. В ходе проведения военной операции, сирийская армия не только освободила западные районы мегаполиса от боевиков, таким образом взяв Алеппо под полный контроль впервые за восемь лет, но и начала успешное продвижение на запад.

В ходе боев с террористами из коалиции группировок «Хайят Тахрир аш-Шам», в которую входят преимущественно выходцы из запрещенной в РФ «Джебхат ан-Нусры»1, подразделения САА смогли всего за сутки освободить несколько населенных пунктов за пределами Алеппо. Сейчас армия идет в сторону города Дарат-Изза, освобождая новые территории на своем пути.

Операция «Заря в Идлибе»

Сирийское правительство было вынуждено возобновить военную операцию в Идлибе и Алеппо после многочисленных провокаций со стороны боевиков. Несмотря на достигнутые ранее договоренности, террористы не стремились соблюдать режим прекращения огня, регулярно обстреливая не только позиции сирийской армии, но и мирных жителей. С целью прекращения обстрелов и обеспечения безопасности населения, подразделения Сирийской арабской армии возобновили операцию «Заря в Идлибе», начав наступление сразу на нескольких фронтах.

Одной из важнейших задач вышеупомянутой военной операции являются ликвидация террористов, освобождение новых территорий, а также смещение линии соприкосновения с боевиками подальше от крупных населенных пунктов, таких как Алеппо.

Обратим внимание, что против антитеррористической операции Сирии в Алеппо активно выступает Турция, которая долгое время оказывает различную помощь группировкам в этом регионе. Помимо информационной поддержки, Анкара также поставляет террористам вооружение, о чем ранее сообщали представители Минобороны России.

Бои за Алеппо

Крупнейший город Сирии – Алеппо – был захвачен боевиками еще в 2012 года. Тогда официальное правительство страны контролировало лишь небольшие районы мегаполиса. Дамаск не имел возможности и ресурсов на тот момент, появились они ближе к 2015 году. После начала участия ВКС России в борьбе с террористами в Сирии по официальному приглашению Дамаска, уже осенью 2016 года началась крупная освободительная операция в Алеппо.

К 29 ноября большая часть территории восточного Алеппо, в которой проживало более 90 000 человек, была освобождена от террористических исламистских группировок. В тот же день была освобождена и стратегически важная дорога Кастелло, позволившая доставлять гуманитарную помощь местным жителям. На следующей день стало известно об освобождении важного района Шейх-Саид и оттеснении боевиков от жилых кварталов. Освобождение Алеппо продолжалось почти до конца 2016 года – 22 декабря почти весь город был освобожден, за исключением нескольких кварталов на западе.

В ходе вчерашнего наступления сирийской армии, удалось освободить уже весь Алеппо, а также ряд населенных пунктов в его окрестностях: Кафр-Хамра, Нубболь, Биянун, Хрейтан, Кафр-Даиль. Сегодня подразделения САА продолжают наступление на позиции террористов. Уже сообщается об освобождении населенных пунктов Анджара, Хавар, Басратум и Касимия. Правительственные силы вышли на подступ к Кабтан аль-Джабалю. Благодаря операции, Алеппо был соединен с остальной частью страны безопасным проездом по трассам М5 и 214.

Столь быстрое продвижение правительственных сил связано с тем, что оборона боевиков с каждым днем сыпется все сильнее. Большинство населенных пунктов были заняты без боя, поскольку террористы сбежали на запад еще до прихода сирийских сил.

Важность освобождения Алеппо

Федеральное агентство новостей обсудило важность освобождения крупнейшего сирийского города с главным редактором информационно-аналитического центра «Кассад», военным экспертом Борисом Рожиным.

Как считает Рожин, конечно же, взятие под полный контроль Алеппо не говорит об окончании войны в Сирии, но для города, его населения и страны в целом это очень значимая дата. Главным образом это обусловлено тем, что освобождение западных районов позволит прекратить обстрелы боевиков по позициям мирных жителей.

Не исключено, что террористы могут попробовать нанести удары более дальнобольным оружием, однако вероятность успеха тут крайне низкая и будет еще ниже при дальнейшем освобождении новых территорий.

«Сейчас ситуация в корне поменялась. Правительство Сирии заполучило контроль и вернула те территории, которые были потеряны 7-8 лет назад. Кроме того, освобождено и много окрестных населенных пунктов. Поскольку боевики оказались довольно слабый отпор, можно с уверенностью говорить о значительной победе сирийской армии», — говорит Рожин.

Культурное богатство Алеппо

Алеппо является одним из самых древних постоянно населённых городов мира. Считается, что люди жили в этом городе уже к VI тысячелетию до нашей эры. За все время существования города, в Алеппо появилось огромное множество различных культурных объектов, многие из которых являются частью наследия ЮНЕСКО и важны для международной истории.

За время нахождения города в руках террористов, многие из культурных объектов серьезно пострадали. Начать их восстановление удалось лишь после освобождения большинства территорий в 2016 году.

Текущее освобождение последних районов Алеппо позволит защитить от террористов население крупнейшего и старейшего сирийского города.

«Мы уже видели, как на освобожденных в 2016 году районах города стартовали работы по восстановлению исторического центра, мечетей и старого рынка. Те районы, которые были подвержены наиболее интенсивному обстрелу со стороны террористов в свое время, будут восстанавливаться в первую очередь. Будет восстанавливаться жизнь, социальная инфраструктура и по мере ресурсов будут разгребаться завалы и будут проводиться работы над поврежденными и оставшимися культурными объектами», — рассказывает собеседник ФАН.

Алеппо – решающий фронт в борьбе с террористами в Идлибе

Алеппо является вторым по важности городом в Сирии после Дамаска. И одним из решающих событий сирийской войны является также битва за Алеппо, важность которой отмечали и боевики, называя ее «матерью всех битв».

Важно заметить, что фактически сражение за Алеппо террористы проиграли еще в 2016 году.

«Фактически сейчас доделана та работа, которая была начата в 2016 году. Стратегически вопрос Алеппо был решен более трех лет назад. После освобождения оставшихся территорий Алеппо становится узловым городом. По мере дальнейшего ухода границы фронта будут выходить на первый план вопросы социально-экономического развития, поскольку вопросы безопасности постепенно будут решаться», — заключает Рожин.

1 Организация запрещена на территории РФ.