Соболь попала на саммит по правам человека в Женеве благодаря скандалам в западной прессе

Любовь Соболь будет выступать на саммите по правам человека в Женеве, который спонсирует коалиция из 25 правозащитных организаций по всему миру. Об этом она сама рассказала в Twitter, ретвитнув запись исполнительного директора неправительственной организации UN Watch, канадского писателя и правозащитника Гилеля Нойера.

Организация занимается мониторингом правозащитной обстановки в странах, чьи представители претендуют на участие в Совете ООН по правам человека, основана в 1993 году. Одной из своих главных задач считает критику работы совета, а также борьбу с антисемитизмом и предубеждениями против Израиля в мире, за что многие считают ее откровенно лоббирующей израильские интересы.

Неизвестно, почему именно представитель UN Watch выдвинул Соболь спикером первого дня саммита, но в анонсе Любовь Соболь назвали одной из топовых фигур российской правозащиты и оппозиции, противостоящей авторитарному режиму, инициатором расследований, приведших к отмене публичных соглашений, замешанных на коррупции, активным деятелем соцсетей с миллионным охватом, благодаря чему стали возможны крупные антиправительственные протесты, не забыв отметить и то, что ее незаконно сняли с выборов в Мосгордуму летом.

В расширенной аннотации рассказали, что Соболь выступит на мероприятии, посвященном защите прав человека, а говорить будет не только о своей антикоррупционной деятельности, но и о работе продюсером на канале «Навальный LIVE». Сам Нойер в приветственном слове отметил, что она стала героем многих публикаций западной прессы, а «Би-би-си» назвал ее одной из 100 самых влиятельных и вдохновляющих женщин мира.

Такое внимание к представлению спикера в прессе со стороны женевской организации раскрывает истинную причину приглашения Соболь на мероприятие. Вряд ли она может рассказать гостям саммита что-то неизвестное и шокирующее о правах человека в России и тем более поделиться ценным опытом юриста-правозащитника. Она не представляла интересы арестованных по итогам незаконных уличных акций, по сути, оставила без реальной помощи людей, пострадавших за ее попытки стать депутатом в Москве.

Участие Соболь в решении насущных проблем задержанных и арестованных ограничилось призывами выходить на пикеты, постами в соцсетях и визитом на судебное заседание по делу арестованного активиста Даниила Конона, с которого позже сняли обвинения по уголовной статье.

Возможно, гостям будет интересно узнать какие-то «секреты успеха» канала Алексея Навального на YouTube, но и тут вряд ли блогеры и журналисты со стажем найдут для себя что-то новое. Остается одно — медийность. Организаторы саммита понимали, что без представителя России на мероприятии не обойтись, промониторили прессу и пригласили самого громкого «оппозиционера» прошедшего года, хорошо известного западному читателю новостей.

Летние беспорядки в Москве действительно широко освещались, и Любовь Соболь за это время постаралась стать героем как можно большего количества публикаций, в том числе и откровенно скандальными методами — голодовкой, «побегом» из ОВД, задержанием «на камеру». Журналисты «Би-би-си» даже называли ее «русской Жанной Д’Арк» — неудачное сравнение, учитывая, что национальная героиня Франции сражалась с внешним врагом на стороне своего короля, но образ был создан правильный, точно такой, чтобы ее легко заметили и определили как «свою» в западной правозащитной среде.

Хороший рецепт для будущих звезд оппозиции, желающих побывать в Женеве за счет UN Watch — писать в блогах, чаще давать интервью западным изданиям и попадать в объективы камер на улицах. Теперь именно это называется «правозащитой», а заниматься рутинной работой вроде посещения тюрем и СИЗО, подачей ходатайств, наймом адвокатов для арестованных и прочим в это время будут совсем другие люди.