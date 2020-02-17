Климов объяснил стремление Киева переложить на Москву вину за торможение «Минска-2»

Украинские и европейские власти пытаются признать Россию стороной конфликта при работе в «нормандской четверки». Сенатор Андрей Климов считает, что Киеву выгодно обвинять Россию в отсутствии мира в Донбассе и не исполнять Минские соглашения, потому что такая позиция приносит им «бонусы» Запада.

Глава МИД России Сергей Лавров подчеркнул, что работа «нормандского саммита» возможна только при участии в контактной группе Киева, Донецка и Луганска. Без этих сторон невозможно одобрить и утвердить набор конкретных договоренностей.

«Мы видим, что и украинские наши коллеги, и их европейские партнеры пытаются в этом подыгрывать, стремятся перевести весь процесс урегулирования из контактной группы в нормандский формат, исходя из их логики, что Россия является стороной конфликта. Эта логика ущербна, она не закреплена ни в минских договоренностях, ни в резолюции Совета Безопасности 2202, которая единогласно эти договоренности сделала частью международного права. Поэтому придется работать в контактной группе», — заявил Лавров журналистам на пресс-конференции.

В противном случае, по словам министра, западным коллегам «придется расписываться в собственном бессилии в отношении своей роли как гарантов процесса реализации «Минска-2».

Нынешняя ситуация с Донбассом, как заявляет первый зампред комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов, показывает незаинтересованность украинских партнеров в выполнении Минских соглашений по целому ряду причин.

«Сказать об этом публично они не хотят, боятся и стесняются. Некоторые говорят, что Минские соглашения были под дулом пистолета заключены Петром Порошенко (экс-президент Украины. — Прим. ФАН), и поэтому их нужно пересматривать. Но на Западе этот номер не проходит, и выдумываются какие-то другие вещи», — отметил Климов в беседе с Федеральным агентством новостей.

По словам политика, киевские власти боятся последствий, которые повлияют на существующую украинскую политическую систему в случае выполнения условий Минских соглашений.

«Во-первых, если Минские соглашения будут выполнены, то им [властям Украины] придется восстанавливать экономику ЛНР и ДНР, разломленную ими же. Во-вторых, люди, которые их ненавидят, окажутся украинскими избирателями. Они и так ими являются, но пока свой голос подать не могут. Таким образом, они [жители Донбасса] будут оказывать очень серьезное давление на политический ландшафт Украины. Есть еще целый ряд причин такого же рода. Некоторые могут вспомнить былые обиды, и это будет не очень здорово для тех украинцев, которые совершали там [в Донбассе] разного рода преступления против человечности», — объяснил собеседник ФАН.

Украинские власти пытаются перекинуть вину за отсутствие мира на юго-востоке страны на Российскую Федерацию, считает сенатор.

«Они не хотят решать такие вопросы и не стесняются в кулуарных беседах говорить: «Да зачем нам это все... А так все сваливаем на русских, как будто они во всем виноваты. От этого получаем бонусы на Западе». Сегодняшнее положение «враскоряку» выгодно им, и они его продлевают», — сказал член Совфеда.

Ранее замглавы МИД России Александр Грушко заявил, что новая встреча в «нормандском формате» (РФ, Франция, Германия и Украина) возможна при условии выполнения ранее достигнутых договоренностей. Он уточнил, что речь идет о разминировании, обмене пленными, разведении сил и внедрении формулы Штайнмайера в украинское правовое поле.

Напомним, прошлая встреча лидеров стран «нормандской четверки» состоялась 9 декабря в Париже и стала первой для президента Украины Владимира Зеленского. Сторонам удалось договориться о новом обмене пленными, полноценном разведении сил и других аспектах урегулирования в Донбассе. При этом Зеленский попытался поднять вопрос о пересмотре Минских соглашений, но Россия отвергла эту инициативу. Москва настаивает на неукоснительном соблюдении соглашений, достигнутых в столице Белоруссии.