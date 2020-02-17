Украина стоит на пороге рукотворного экономического кризиса

В публичном пространстве Украины из уст видных экономистов и политиков все чаще звучат тревожные предупреждения о неизбежном экономическом кризисе. По мнению экспертов, экономику страны уже до конца года ждет новый виток рецессии, он будет сопровождаться еще большим падением уровня жизни и оттоком граждан. Корреспондент Федерального агентства новостей передает из Киева.

На днях шокирующее заявление сделал депутат Верховной рады Александр Дубинский, неофициальный «голос» олигарха Игоря Коломойского в парламенте. В прямом эфире федерального телеканала он сказал, что «благодаря» нынешней политике «жизни в долг» Украина совсем скоро не сможет рассчитываться по своим внешним заимствованиям.

«В течение года у страны просто не останется денег на то, чтобы закупать товары за рубежом. Поэтому нам придется отказаться от пресловутой евроинтеграции и начать развивать собственную промышленность. Накопление долгов не может быть бесконечным, уже скоро оно превратится в дефолт, кризис. Этот кризис приведет к тому, что Украина будет вынуждена «закрыться» от вожделенного Евросоюза с его ассоциацией, установить жесткие пошлины и квоты на импорт и перестроить свою экономику на внутреннее производство. При курсе 50 или 100 гривен за доллар мы больше не сможем покупать что-то из-за рубежа. Дефолт произойдет совсем скоро, потому что у нас нет потенциала, чтобы бесконечно занимать, а потом отдавать втридорога», — констатировал Дубинский.

Ранее Коломойский в интервью западным СМИ призвал президента Владимира Зеленского «объявить дефолт по обязательствам Украины». А экс-министр экономики Виктор Суслов заявил, что «украинское государство движется прямо в пропасть, так как совсем не интересуется развитием промышленности и даже не ведет никакой промышленной политики, усиливая деиндустриализацию».

Информацию о грядущей катастрофе косвенно подтвердил и Национальный банк Украины. По его данным, по итогам 2019-го баланс внешней торговли товарами и услугами сведен с дефицитом 12,2 миллиарда (!) долларов, что на 7% больше, чем годом ранее. В то же время общий внутренний долг страны, оформленный в виде облигаций ОВГЗ, достиг 115 млрд гривен (увеличившись в течение 2019-го более чем на 40 млрд. — Прим. ФАН).

«Это прямо свидетельствует о том, что украинская экономика стремительно приближается к очередному кризису, сопоставимому с кризисами 2008 и 2013 годов, — считает киевский экономист, эксперт Growford Institute Алексей Кущ. — Этот кризис может проявиться либо в форме рецессии, либо в формате «вечной стагнации». По моим подсчетам, поворотная точка для экономики наступит уже в 2020-м — начале 2021 года».

По мнению аналитика, «на Украине сейчас активно формируется абсолютно рукотворный кризис».

«Из-за жесткой монетарной политики Нацбанка и губительной долговой политики министерства финансов в государстве возникли крайне токсичные условия для создания и развития бизнеса. Это привело к аномальному укреплению гривны на 15%, необоснованному замедлению инфляции и даже к потребительской дефляции в декабре 2019-го. Также экономисты зафиксировали промышленную дефляцию и падение цен на продукцию украинских предприятий, что привело к сокращению промпроизводства на 1,8%. Все это — крайне негативные признаки, они говорят о том, что страна находится в состоянии полномасштабной промышленной рецессии».

«Рукотворный экономический кризис» опасен тем, что демотивирует промышленников предприятия расширять производство и, более того, лишает их стимула сохранять темпы производства на нынешнем уровне, считает Кущ.

«В свою очередь, искусственное укрепление гривны «съело» рентабельность экспортно ориентированных отраслей нашей экономики. Наибольшее падение производства зафиксировано в Житомирской, Ровенской, Закарпатской, Хмельницкой, Черниговской и других областях. Идет обвальное падение текстильного производства, электротехники, деревообрабатывающей и мебельной промышленности, производства запчастей и т. д. Украинская экономика движется прямиком в пропасть, при полном равнодушии действующей власти», — констатирует эксперт.

Все перечисленные негативные процессы выливаются в резкое сокращение платежеспособного спроса со стороны населения, отрицательный рост доходов украинцев и бьет по единственному драйверу роста экономики — сектору торговли.

«Сегодня многие торговые сети десятками закрывают свои магазины как в малых, так и в крупных городах Украины, — указывает киевский экономист. — Это означает, что денег нет не только у бизнеса, но и у населения. И отрицательная динамика развития торгового сектора только нарастает».

Все экономические проблемы Украины проистекают из проблем политических. А главная проблема страны — в том, что все предыдущие десятилетия в государстве происходила негативная политическая селекция, говорит Кущ.

«Из-за этого к власти, как правило, приходили силы, все сильнее отравлявшие страну изнутри. Все эти годы на Украине преобладала примитивная рациональность, когда происходила скупка голосов избирателей «за килограмм гречки». В итоге мы получили абсолютно иррациональную власть, бутафорскую по своей природе, которую можно сравнить с голограммой. По сути, сегодня государством прямо управляют внешние силы, тогда как действующая власть является их проекцией. В итоге общество полностью утратило рычаги влияния на власть, ведь невозможно же физически влиять на голограмму!»

Аналитик констатирует, что полномасштабного кризиса в стране пока нет. Но при этом наблюдаются катастрофически массовый выезд трудоспособного населения за рубеж, постоянное снижение уровня доходов рядовых граждан и т. д. На этом фоне власть обещает… еще выше поднять пенсионный возраст и сократить социальные выплаты.

«К сожалению, действующая на Украине экономическая модель прямо направлена на деиндустриализацию нашей экономики, а также на варварское выкачивание полезных ресурсов и увеличение экспорта аграрного сырья, — предупреждает Кущ. — Наша промышленность в этой модели — явно ненужное звено, а значит, вскоре она должна быть последовательно уничтожена. По законам рынка, деиндустриализация экономики страны неизбежно влечет за собой десоциализацию государства».

Нынешняя власть в этом плане действует весьма последовательно.

«Своими действиями, явно контролируемыми из-за рубежа, власти сознательно разрушают ядро экономики страны, проводят ее деиндустриализацию. А потом констатируют: мол, раз нет промышленности, то нет и социальной политики! Ведь если в государстве не будет промышленного ядра, значит, несколько миллионов жителей станут просто не нужны. И это мощный импульс к усилению трудовой миграции, миллионному экспорту трудовых ресурсов. Если на Украине не будет промышленности, то не будет и возможности платить нормальные пенсии, на которые можно худо-бедно прожить. Как следствие, государство будет постоянно увеличивать пенсионный возраст и «отсекать» сотни тысяч граждан от пенсионного обеспечения. Такое ощущение, что задача нашей власти — «вытолкнуть» еще несколько миллионов украинцев за пределы страны и «отрезать» от пенсионной системы несколько миллионов стариков».

Главный вывод, к которому приходит экономист: попытки власти вывести Украину из рецессии являются бутафорскими, а контроль со стороны внешних сил чреват для страны постоянно усиливающимся экономическим упадком.

«События 2014-2015 годов показали, что внутренний политический кризис Украины соседние государства использовали для того, чтобы сформировать внешний геополитический импульс. Но грядущая дестабилизация страны опасна тем, что теперь внешние силы, скорее всего, сами будут создавать в ней очаги нестабильности. Раньше причинами экономических и политических кризисов у нас становились жадность и глупость местных элит, и внешние силы этим умело пользовались. Сейчас причинами новых кризисов станут ум и расчетливость внешних сил влияния. В условиях деградации украинских элит они будут входить на Украину, как нож в масло. Внешние силы будут формировать предпосылки кризиса, но ответственность за негативные последствия будет нести «безответственная власть». Думаю, как раз поэтому ее представители и требуют для себя зарплаты с шестью нулями».

Новый кризис может иметь такие последствия, что события 2014-2015 годов «могут показаться цветочками».