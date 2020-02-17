Лавров заявил о понимании между военными РФ и Турции по ситуации в Идлибе

Мюнхен, 17 февраля. Военные России и Турции находятся в постоянном взаимодействии по ситуации в сирийской провинции Идлиб. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров после Мюнхенской конференции по безопасности.

По его словам, военные обеих сторон в тесном контакте внимательно следят за ситуацией в Идлибе.

«У них есть, как мы слышали от наших военных, от турецких военных, полное понимание между собой», — отметил Лавров.

Министр выразил надежду, что военные смогут со своей стороны предложить меры по урегулированию конфликта.

«Надеюсь, что они смогут презентовать идеи, которые позволят деэскалировать эту ситуацию на основе тех договоренностей, которые были достигнуты между президентами России и Турции», — добавил глава МИД.

Согласно Астанинским договоренностям 2017 года между Россией, Ираном и Турцией, в Сирии были сформированы четыре зоны деэскалации, три из них перешли под контроль законного правительства в 2018 году. Территорию четвертой зоны в провинции Идлиб по-прежнему занимают боевики различных группировок, в том числе запрещенной в РФ «Джебхат ан-Нусры»1.

Обстановка в Идлибе обострилась в январе, когда террористы усилили свои атаки на жилые кварталы и социальные объекты. Сирийская арабская армия ответила успешным наступлением, взяв под контроль важный в стратегическом плане город Серакиб.

1 Организация запрещена на территории РФ.