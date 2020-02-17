Пиар-менеджер Бузовой назвал бредом ее «прыжок со сцены» во время концерта

Москва, 17 февраля. Пиар-менеджер российской телеведущей и певицы Ольги Бузовой Антон Богославский назвал бредом появившиеся в ряде российских СМИ сообщения о том, что она якобы во время концерт прыгнула со сцены, но никто из поклонников не поймал ее.

Богославский был сильно удивлен просьбой корреспондента Федерального агентства новостей рассказать о состоянии Бузовой, которая, согласно имеющейся информации, могла серьезно травмироваться на одном из своих последних концертов.

— А что с ней случилось?

— Она, говорят, прыгнула со сцены, и никто из фанатов ее не поймал.

— Бред! С какой сцены она упала? Где хотя бы?

— В Брянске.

— Не было такого вообще. В Брянске был цирк! Вы представляете себе цирк?

— Ну да.

— И откуда там можно упасть? И куда там можно прыгнуть, если люди находятся... Вы представляете цирк, как он вообще выстроен?

— Конечно. По центру арена, а вокруг бортики.

— Совершенно верно. Откуда там можно прыгнуть, чтобы люди не поймали? Мне сложно понять... Это технически невозможно.

— А еще некая фотография появилась в Сети. Там колени Ольги в синяках.

— Это старейшая фотография со съемок клипа «Водица» (премьера клипа состоялась 3 июня 2019 года. — Прим. ФАН).

Ранее появились сообщения о том, что бывшая участница и ведущая скандального телешоу «Дом-2» прыгнула во время своего концерта со сцены в толпу, но никто из поклонников не поймал ее, и певица рухнула на пол.

Как следует из гастрольного графика Бузовой, выступление в Брянске состоялось 14 февраля. После этого на одном из каналов в Instagram появился пост с «подробным» рассказом о том, что случилось, и с фотографий Ольги с коленями в синяках.