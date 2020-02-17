Дебют Зеленского на Мюнхенской конференции обернулся провалом

Мюнхен, 17 февраля. Дебютное выступление президента Украины Владимира Зеленского на Мюнхенской конференции по безопасности можно считать провалом, поскольку руководители или главы дипломатических ведомств ключевых стран Европы не пришли послушать его речь. Украинскому лидеру даже не дали выступить в главном конференц-зале.

По данным СМИ, Зеленскому пришлось говорить в небольшом Townhall. В то же время в другом зале выступал глава МИД Китая Ван И. В борьбе за внимание участников Мюнхенской конференции Зеленский проиграл китайскому министру, поскольку за Пекином сейчас с интересом следят многие государства.

Журналисты отметили, что никаких новых тезисов из уст Зеленского не прозвучало. В Мюнхене президент Украины повторил то, что уже озвучивал на разных площадках, в том числе на сессии Генассамблеи ООН в 2019 году.

Также на Мюнхенской конференции Зеленскому не дали микрофон на одном из выступлений. Как сообщает RT, президенту Украины принесли микрофон только после устной просьбы.

Кроме того, высокопоставленные участники Мюнхенской конференции перестали считать гражданскую войну на Украине значимым конфликтом. Никто, кроме самого Зеленского, не инициировал дискуссий по поводу ситуации в Донбассе. В обзорном докладе конференции была представлена десятка международных проблем, и внутриукраинский конфликт оказался на последней строчке этого рейтинга, тогда как в первую пятерку вошли Афганистан, Йемен, Эфиопия, Буркина-Фасо и Ливия.

Ранее экс-депутат Рады Сергей Лещенко рассказал, что бывшего президента Украины Петра Порошенко не пустили в зал на конференции в Мюнхене. Порошенко скрыл этот факт, поскольку инцидент противоречит его легенде об участии в конференции, завершившейся 16 февраля.