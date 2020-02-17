KIA показала, как выглядит новый Sorento

Москва, 17 февраля. Корейская автомобилестроительная компания Kia опубликовала в Сети снимок нового кроссовера Sorento.

Мировая премьера новинки состоится 3 марта на автосалоне в женевском городе Женева. Автомобиль выполнен в соответствии с фирменной концепцией «улыбка тигра». У него бампер с большим воздухозаборником, широкая радиаторная решетка и узкие светодиодные фары.

Также в салоне машины есть 12,3-дюймовая цифровая приборная панель, информационно-развлекательная система с сенсорным экраном диагональ которой составляет 10,25 дюймов. Технические характеристики Kia Sorento пока не обнародованы. Цена новинки будет известна в марте после премьерного выхода.

Ранее Kia объявила цены на новую модель Seltos, которая станет доступна для покупки со 2 марта 2020 года. Кроссовер построен на модульной архитектуре K2, которая уже используется на Hyundai Creta, Hyundai Solaris, KIA Rio и на ряде других автомобилей объединенного концерна Hyundai-KIA.

Автомобиль будет доступен с четырьмя типами трансмиссий в полноприводном и в моноприводном исполнениях. Производятся кроссоверы в Калининграде. Стоимость базовых версий начинается от 1,09 млн рублей и достигает почти 2 млн за Premium комплектацию.