Эксперты рассказали, почему Россия выйдет в лидеры по экономике. ФАН-ТВ

Российская экономика серьезно недооценена зарубежными, а тем более западными партнерами. Такая мысль стала сегодня ключевой на пресс-конференции в Медиагруппе «Патриот». Эксперты, экономисты и политики обсудили текущие мировые показатели, нынешнюю обстановку внутри России, потенциал для развития.

Исследователь, президент Российской ассоциации прибалтийских исследований, доктор экономических наук Николай Межевич, например, считает, что рейтинги России занижены искусственно. Это происходит (отчасти) из-за экономического соперничества. В первую очередь с США — лидерами по количеству аналитических и рейтинговых агентств.

«Россия находится в таком промежуточном положении, когда, с одной стороны, не заметить невозможно. А с другой стороны, согласиться с ее политикой и высоко оценить ее экономику тоже невозможно. В этом отношении даже в Папуа-Новой Гвинее проще — ее рейтингами никто не обижает. Она, как неуловимый Джо, никому не нужна даже с точки зрения территорий. А Россия нужна, Россия интересна. Понимание того, что у нас происходит, необходимо всем, принимающим решение. Но еще больше, оно необходимо нам», — заявил Межевич.

О потенциале объективно говорят цифры отношения госдолга в разных странах к ВВП. Россия одна из немногих стран, которые сегодня не «в минусе». В десятке сильнейших экономик мира значатся США, Германия, Великобритания, Индия, Канада, Китай, Япония и другие. Эксперты предполагают, что в течение трех лет Россия займет место в «пятерке» лидеров. Там же, вероятнее всего, останутся США, Китай и Индия. Но пока неизвестно в какой последовательности.

Журналист и вместе с этим член экспертной группы проекта «Россия и мир» Анна Клименко привела статистику:

«Мы сегодня не входим в пятерку, хотя уже обещают. По некоторым оценкам через два года мы вытесним Германию и войдем в пятерку крупнейших экономик мира по ВВП и паритету покупательной способности. И мы здесь видим, что все крупнейшие экономики, которые являются лидерами по ВВП, они живут в долг. У Японии госдолг превышает ВВП более, чем в два раза — 237%. У США — 104% по отношению к ВВП. У России госдолг составляет 14% от ВВП всего лишь», — рассказала Анна Клименко.

Подробнее об этом ФАН расскажет в специальном репортаже уже сегодня. В рамках мероприятия на базе Медиагруппы «Патриот» представляются результаты первого этапа проекта «Россия и мир». Экспертной группой ФАН было выполнено четыре исследования в области экономики, энергетики, инновации и прав человека.