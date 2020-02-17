Более 1 миллиона грузовиков проехало по Крымскому мосту

Севастополь, 17 февраля. Свыше 1 миллиона большегрузов проехало по мосту через Керченский пролив с момента открытия движения, транспортные предприятия смогли сэкономить практически 20 миллиардов рублей. Об этом в понедельник сообщает информационный центр «Крымский мост».

«Более 1 миллиона грузовых автомобилей проехало по Крымскому мосту за 16,5 месяца. 1 октября 2018 года автодорожная часть открылась для движения машин с разрешенной максимальной массой более 3,5 тонны», — следует из сообщения.

Уточняется, что грузовой поток в направлении российского полуострова на 4% превысил краснодарский. Наибольшая месячная интенсивность движения фур по мосту в оба направления была зарегистрирована в июле прошлого года: 73,1 тысячи за месяц.

В инфоцентре отметили, что грузоперевозки через Крымский мост обеспечивают непрерывную поставку товаров с материка на полуостров и обратно.