Москва, 17 февраля. Критика в адрес российского биатлониста Александра Логинова после победы в спринте на чемпионате мира в Антхольце является результатом антироссийской кампании Запада. Об этом заявил член Совета Федерации Сергей Цеков.

15 февраля Логинов завоевал свою первую золотую медаль на мировых первенствах. После победы Логинов столкнулся со шквалом критики со стороны представителей западного спортивного сообщества. Иностранные спортсмены и СМИ напомнили о дисквалификации Логинова в 2015 году из-за положительной допинг-пробы. После завершения 16-месячной дисквалификации Логинов успешно продолжил карьеру, одержав победу на чемпионате Европы по биатлону в 2017 году.

Цеков отметил, что обвинения в адрес российских спортсменов являются продолжением антироссийской кампании, которую активно ведут западные страны против России. Сенатор также добавил, что западные СМИ критикуют только российских атлетов, однако немало иностранных спортсменов были замешаны в допинговых скандалах.

«Известно, что Тереза Йохауг, норвежская лыжница, неоднократно выигрывает гонки сегодня, но ранее была обвинена в применении допинга. Лыжник Сундбю, небезызвестный тоже, обвинялся в применении допинга, а сегодня соревнуется — и никаких претензий. Йохауг постоянно выигрывает и занимает первые места, что вызывает большие вопросы, честно говоря», — пояснил Цеков.

Сенатор подчеркнул, что критика в адрес Логинова направлена на дискредитацию всей Российской Федерации, передает iReactor.

«Сам по себе шум, что был поднят — он просто в направлении общепринятой антироссийской политики, которая ведется западными государствами, США и их союзниками в ЕС», — отметил Цеков.

Стоит отметить, что США и другие западные страны ведут информационную войну против России. Западные СМИ регулярно публикуют фейки и вбросы о нашей стране, проявляя открытую агрессию в адрес РФ в информационном пространстве.