Москва, 17 февраля. Facebook является одной из самых крупных социальных сетей в мире, которой ежемесячно пользуются порядка двух миллиардов человек. Популярность Facebook позволяет ее администрации не заботиться об удобстве и безопасности пользователей.

Кроме того, руководство социальной сети позволяет себе игнорировать нормы законодательства РФ, в результате чего Facebook был оштрафован на четыре миллиона рублей за отказ разместить в России серверы с персональными данными российских пользователей. Также администрация Facebook не скрывает свое сотрудничество с американскими спецслужбами. В 2014 году стало известно, что Агентство национальной безопасности США обладает доступом к серверам крупнейших компьютерных и интернет-компаний, в числе которых и Facebook.

Facebook активно используется американскими спецслужбами для нагнетания антироссийской истерии. Так, в 2016 году Facebook занял откровенно антироссийскую позицию на фоне скандала о якобы «вмешательстве» России в выборы президента США. Администрация Facebook заблокировала страницы ряда российских СМИ, общественных организаций и простых пользователей, обвинив их в попытках «повлиять на политическую ситуацию» в США, передает «Слово и Дело».

После начала политического кризиса на Украине Facebook стал площадкой для украинских националистов и политиков-русофобов, которые активно распространяют в социальной сети антироссийские высказывания. При этом любая критика в адрес Украины блокируется администрацией Facebook.

Кроме того, Facebook переполнен агрессивной и навязчивой рекламой, которая формируется исходя из пожеланий рекламодателя. Администрация социальной сети заинтересована в том, чтобы пользователи увидели, как можно больше рекламы, а не новых публикаций от своих друзей. Подобное положение вещей неоднократно приводило к трагическим инцидентам, когда лента не показывала людям новости о том, что их друг находится при смерти или собирается покончить с собой. И это происходит на фоне передачи личной информации спецслужбам.