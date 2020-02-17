Лидер «Коммунистов Петербурга» назвал варварством задержание россиян в Ливии

Москва, 17 февраля. Международные правозащитные юридические структуры должны привлечь к ответственности преступников, незаконно удерживающих российских социологов Максима Шугалея и Самера Суэйфана в ливийской тюрьме. Об этом заявил лидер партии «Коммунисты Петербурга» Сергей Малинкович.

Российские социологи Максим Шугалей и Самер Суэйфан с мая 2019 года находятся в частной тюрьме «Митига» на территории, подконтрольной террористам так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии. При этом им до сих пор не было предъявлено обвинение. Сотрудники Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) проводили исследования в Ливии, изучали гуманитарную и культурную обстановку в стране.

Заместитель председателя партии «Коммунисты России» принял участие в пикете в поддержку российских социологов у здания посольства Ливии в Москве. Он подчеркнул, что российские специалисты хотели разобраться в том, какие процессы происходят в ливийском обществе.

«Российские коммунисты возмущены тем, что произошло в Ливии с Максимом Шугалеем. Это известный ученый, исследователь, он продолжает традиции, которые всегда были у нашего государства — помощи народу арабского Востока, северной Африки», ― приводит слова Малинковича корреспондент Федерального агентства новостей.

Лидер «Коммунистов Петербурга» напомнил, что ливийская государственность была разрушена Западом. Ливийский народ дружелюбно воспринимает российских специалистов, однако боевики ПНС Ливии бросили россиян в тюрьму. Малинкович выразил обеспокоенность жизнью и здоровьем россиян.

«Это просто варварство то, что такие вещи происходят в 21 веке. Мы требуем немедленного освобождения Максима Шугалея и, конечно, международные правозащитные юридические структуры должны привлечь к ответственности тех, кто совершает это беззаконие, это преступление», ― подчеркнул Малинкович.

Глава ФЗНЦ Александр Малькевич объявил о проведении общероссийской акции с требованием освободить российских социологов, удерживаемых в плену в Ливии. Одиночные пикеты у здания посольства Ливии в Москве будут проходить ежедневно с 8.00 до 20.00 по московскому времени. В акции примут участие не только коллеги плененных специалистов, но и известные политики, блогеры, журналисты и общественники.

Ранее в понедельник участие в марафоне принял журналист Кирилл Вышинский. Он назвал «вопиющей историей» похищение российских социологов в Ливии и призвал надавить на ПНС для освобождения незаконно удерживаемых граждан РФ.