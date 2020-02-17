Депутат Сухарев выступил за сохранение «зеленых легких» России

Депутат Госдумы Иван Сухарев обратился в Министерство природных ресурсов и экологии с просьбой оценить парламентскую поправку в Лесной кодекс РФ для защиты лесов на городских территориях. Как стало известно ФАН, он также попросит Генпрокуратуру обратить внимание на неоднозначное заявление руководства главного управления архитектуры Уфы провести инвентаризацию зеленых зон города и городских лесов.

На прошлой неделе главный архитектор Уфы Олег Байдин на официальной пресс-конференции предложил определить границы зеленой зоны, чтобы узнать «потенциал застройки, который сегодня еще не исчерпан на полуострове» и сформировать «качественный зеленый каркас в рекреационных целях». Несмотря на то, что Байдин не призвал открыто к уменьшению площади зеленых зон, он сравнил Уфу с другими городами-миллионниками, где их площадь не превышает 5 тыс. га.

В столице Башкирии (где работают четыре крупных нефтеперерабатывающих завода и ряд других промышленных производств) сейчас к городским лесам отнесена территория площадью 21 тыс. га, поэтому горожане увидели в этом предложении архитектора завуалированную идею застроить зеленые легкие города.

Депутат Госдумы от Республики Башкортостан Иван Сухарев считает, что эта инвентаризация зеленых насаждений и попытка их застроить может привести к социальному взрыву. Он подготовил поправку в ФЗ-201 «О введении в действие Лесного кодекса Российской Федерации» и направил заявления в прокуратуру республики, Генпрокурору РФ и Министерство природных ресурсов и экологии.

«Я — коренной уфимец — очень возмущен, и не только я один, — признался Иван Сухарев в разговоре с ФАН. — Когда в Уфу приезжают гости, они всегда удивляются: «Мы что, в лесу? Неужели это город?». Мы гордимся нашей зеленой столицей, несмотря на то, что Шевчук пел про Уфу — «ветерок отравленный глотали мы из горлышка». У нас есть ряд проблем с экологией, но большое количество деревьев в городской черте помогает справиться с тем, что выбрасывают предприятия. Тот, кто связывает свою жизнь и жизнь своих детей и внуков с Уфой, никогда не будет говорить о том, что в городе, мол, многовато лесов, пора их застроить».

Как уточнил парламентарий, в соответствии со статьей 116 Лесного кодекса РФ в городских лесах запрещено строительство объектов капитального строительства, изменение границ земель, где располагаются леса, которое может привести к уменьшению площади.

«Это запрещено делать, — объяснил депутат. — Несмотря на это представитель главного управления архитектуры публично заявляет о планах подобного рода застройки. Фактически он призвал к тому, чтобы уменьшить территорию лесных насаждений до 5 тысяч га и — если перефразировать его высказывание — вырубить лес, что недопустимо в нынешних условиях, когда мы видим проблемы с вырубкой леса по всей России».

Олег Байдин считает, что городу нужна научно-исследовательская экспертиза, которая «обосновывала бы расположение городских лесов, их видовой и сортовой состав, то, каким образом они работают». Он довольно обтекаемо отметил, что у зеленых насаждений Уфы есть огромный потенциал, а значит «есть, с чем работать».

«Это безумное высказывание, особенно в формате публичной пресс-конференции, — сказал Иван Сухарев. — Было удивительно услышать подобное от архитектора. Впрочем, где строительство — там большие деньги. Возможно, на главное управление архитектуры оказывают большое давление, в том числе сами строители».

По мнению депутата, так манипулировать зелеными зонам города позволяет брешь в законе, устранить ее должны поправки в ФЗ-201 «О введении в действие Лесного кодекса Российской Федерации».

Как стало известно ФАН, Сухарев предлагает внести дополнения в таком виде: «(...) до внесения в Единый государственный реестр недвижимости сведений о границах городских лесов в порядке, установленном Федеральным законом от 13 июля 2015 года N 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» запрещается любое использование городских лесов и изменение их границ, а также площади». По его мнению, это поможет предотвратить подобные случаи в других регионах России, где города отчаянно пытаются сохранить себе зеленые зоны.

«Мы надеемся на то, что попытки привести действительно зеленый город в соответствие с другими городами-миллионниками, на которые страшно смотреть, будут пресечены в соответствии с законом, в том числе органами прокуратуры», — сказал депутат.

Он ожидает положительный отзыв на депутатскую инициативу.