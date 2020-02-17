Милонов объяснил, почему «Открытая Россия» подрывает конституционную реформу в РФ

Депутат Госдумы Виталий Милонов призвал Следственный комитет РФ разобраться с адептами «Открытой России», выступающими против внесения поправок в конституцию.

Ранее подконтрольная беглому олигарху Михаилу Ходорковскому организация «Открытая Россия» (признана в России нежелательной) инициировала ряд незаконных акций, призывающих жителей страны выступить против внесения поправок в основной закон РФ.

Оппозиция готовится к провокациям

Для реализации своих планов Ходорковский открыл несколько опорных пунктов «Открытой России» в ряде регионов страны. Штабы начали работу в Ярославле, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Челябинске, Набережных Челнах, Красноярске и Тюмени. В этих городах уже проводятся митинги, конференции и семинары, на которых прихвостни беглого олигарха пытаются объяснять, что поправки не что иное, как «конституционный переворот», который необходимо предотвратить. Другими словами, Ходорковский через признанную нежелательной организацию «Открытую Россию» продолжает заниматься подрывной деятельностью.

В свою очередь российский депутат, член комитета Госдумы по международным делам Виталий Милонов в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей заявил, что сама по себе «Открытая Россия» — «это микрокарликовая общественная организация, которая не имеет какого-либо влияния в России». Однако благодаря большим вливаниям средств и других ресурсов, она может быть опасна.

«Поэтому очень важно сейчас смотреть даже не на Ходорковского, с ним все понятно, а на тех, с кем он пытается договариваться здесь, в России. Даже в том же Петербурге есть представители парламента, которые следуют указаниям Ходорковского, и абсолютно точно пляшут под западную дудку. Смотреть нужно на тех, кто является проводником этих идей в России, потому что сам по себе Ходорковский уже настолько одиозная личность, что у нас он авторитета не имеет никакого. Вот он и начинает действовать не сам, а через своих представителей в «Открытой России», а потому необходимо узнать, кто является частью его «сети», — утверждает собеседник ФАН.

Планы Ходорковского

С другой стороны, Виталий Милонов утверждает, что российские средства массовой информации должны постоянно рассказывать рядовым россиянам о том, чего на самом деле добивается Михаил Ходорковский. Срыв конституционной реформы ему необходим для того, чтобы сохранить хотя бы призрачную надежду на получение рычагов управления страной.

«Ходорковский выступает против изменений в конституцию, так как реформа предполагает больший контроль за парламентом и членами правительства. То есть эти изменения можно назвать абсолютно современными, повышающими роль представительной власти в нашей стране, прозрачность власти. Ходорковскому не нужно отстранение от власти коррупционеров с двойным гражданством, ведь большинство адептов Ходорковского — это люди, которые как раз имеют второе гражданство или вид на жительство в других странах. Для них теперь вход в парламент и высшие органы власти закрыт навсегда, поэтому и реформа ему не нравится. Выходит ведь, что Ходорковский сейчас абсолютно точно не сможет баллотироваться в президенты, потому что он совершил тяжкое преступление и не проживает постоянно в Российской Федерации», — продолжает парламентарий.

Необходима проверка

Соответственно, оппозиционная кампания против поправок в конституцию развернулась довольно серьезная, поэтому не стоит ждать снижения накала страстей до самого дня голосования. Скорее всего, профессиональные «оппозиционеры» и «революционеры» с каждым днем будут действовать жестче, и их голоса будут звучать громче, ведь таким образом их могут заметить на Западе и поддержать финансово.

«По этой причине нашим правоохранительным органам — полиции и Следственному комитету необходимо обязательно расследовать не только деятельность самого Ходорковского, но и его организации «Открытая Россия», которая сейчас покупает и всяческими другими путями привлекает на свою сторону либералов, которые находятся во власти, депутатов различных региональных парламентов. Нужно смотреть, с кем они взаимодействуют, потому что это очень важно для будущего нашей страны», — заключил Виталий Милонов.

Напомним, с предложением внесения поправок в Конституцию РФ 15 января выступил президент России Владимир Путин во время ежегодного послания Федеральному собранию. В понедельник, 20 января, национальный лидер внес в Госдуму законопроект об изменениях основного закона.