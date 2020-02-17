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Милонов объяснил, почему «Открытая Россия» подрывает конституционную реформу в РФ

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Милонов объяснил, почему «Открытая Россия» подрывает конституционную реформу в РФ

Депутат Госдумы Виталий Милонов призвал Следственный комитет РФ разобраться с адептами «Открытой России», выступающими против внесения поправок в конституцию.

Ранее подконтрольная беглому олигарху Михаилу Ходорковскому организация «Открытая Россия» (признана в России нежелательной) инициировала ряд незаконных акций, призывающих жителей страны выступить против внесения поправок в основной закон РФ.

Оппозиция готовится к провокациям

Для реализации своих планов Ходорковский открыл несколько опорных пунктов «Открытой России» в ряде регионов страны. Штабы начали работу в Ярославле, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Челябинске, Набережных Челнах, Красноярске и Тюмени. В этих городах уже проводятся митинги, конференции и семинары, на которых прихвостни беглого олигарха пытаются объяснять, что поправки не что иное, как «конституционный переворот», который необходимо предотвратить. Другими словами, Ходорковский через признанную нежелательной организацию «Открытую Россию» продолжает заниматься подрывной деятельностью.

В свою очередь российский депутат, член комитета Госдумы по международным делам Виталий Милонов в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей заявил, что сама по себе «Открытая Россия» — «это микрокарликовая общественная организация, которая не имеет какого-либо влияния в России». Однако благодаря большим вливаниям средств и других ресурсов, она может быть опасна.

Милонов объяснил, почему «Открытая Россия» подрывает конституционную реформу в РФ

«Поэтому очень важно сейчас смотреть даже не на Ходорковского, с ним все понятно, а на тех, с кем он пытается договариваться здесь, в России. Даже в том же Петербурге есть представители парламента, которые следуют указаниям Ходорковского, и абсолютно точно пляшут под западную дудку. Смотреть нужно на тех, кто является проводником этих идей в России, потому что сам по себе Ходорковский уже настолько одиозная личность, что у нас он авторитета не имеет никакого. Вот он и начинает действовать не сам, а через своих представителей в «Открытой России», а потому необходимо узнать, кто является частью его «сети», — утверждает собеседник ФАН.

Планы Ходорковского

С другой стороны, Виталий Милонов утверждает, что российские средства массовой информации должны постоянно рассказывать рядовым россиянам о том, чего на самом деле добивается Михаил Ходорковский. Срыв конституционной реформы ему необходим для того, чтобы сохранить хотя бы призрачную надежду на получение рычагов управления страной.

Милонов объяснил, почему «Открытая Россия» подрывает конституционную реформу в РФ

«Ходорковский выступает против изменений в конституцию, так как реформа предполагает больший контроль за парламентом и членами правительства. То есть эти изменения можно назвать абсолютно современными, повышающими роль представительной власти в нашей стране, прозрачность власти. Ходорковскому не нужно отстранение от власти коррупционеров с двойным гражданством, ведь большинство адептов Ходорковского — это люди, которые как раз имеют второе гражданство или вид на жительство в других странах. Для них теперь вход в парламент и высшие органы власти закрыт навсегда, поэтому и реформа ему не нравится. Выходит ведь, что Ходорковский сейчас абсолютно точно не сможет баллотироваться в президенты, потому что он совершил тяжкое преступление и не проживает постоянно в Российской Федерации», — продолжает парламентарий.

Необходима проверка

Соответственно, оппозиционная кампания против поправок в конституцию развернулась довольно серьезная, поэтому не стоит ждать снижения накала страстей до самого дня голосования. Скорее всего, профессиональные «оппозиционеры» и «революционеры» с каждым днем будут действовать жестче, и их голоса будут звучать громче, ведь таким образом их могут заметить на Западе и поддержать финансово.

«По этой причине нашим правоохранительным органам — полиции и Следственному комитету необходимо обязательно расследовать не только деятельность самого Ходорковского, но и его организации «Открытая Россия», которая сейчас покупает и всяческими другими путями привлекает на свою сторону либералов, которые находятся во власти, депутатов различных региональных парламентов. Нужно смотреть, с кем они взаимодействуют, потому что это очень важно для будущего нашей страны», — заключил Виталий Милонов.

Милонов объяснил, почему «Открытая Россия» подрывает конституционную реформу в РФ

Напомним, с предложением внесения поправок в Конституцию РФ 15 января выступил президент России Владимир Путин во время ежегодного послания Федеральному собранию. В понедельник, 20 января, национальный лидер внес в Госдуму законопроект об изменениях основного закона.

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