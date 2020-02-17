Ушел из жизни кинорежиссер Георгий Шенгелая

Тбилиси, 17 февраля. Народный артист и кинорежиссер Георгий Шенгелая скончался в Грузии в возрасте 82 лет.

Трагическую новость сообщил местный телеканал «Рустави». Причина смерти не уточняется. Дата и место прощания с ним уточняются.

Шенгелая родился 11 мая 1937 года в семье режиссера Николая Шенгелая и актрисы Нато Вачнадзе. Окончил ВГИК и с 1961 года стал работать на киностудии «Грузия-фильм». Стал автором фильмов «Алавердоба», «Пиросмани», «Мелодии Верийского квартала», «Все хотят любви», «Хареба и Гогиа», «Смерть Орфея» и многих других картин.

В Тбилисском институте театра и кино имени Шота Руставели работала режиссерская мастерская Шенгелаи. В 2016 году перед кинотеатром «Руставели» в Тбилиси была установлена звезду с именем режиссера.