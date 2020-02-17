Борьба с ВИЧ в России. Инфографика. ФАН-ТВ

По данным Роспотребнадзора в России официально зарегистрировано около одного миллиона ВИЧ-инфицированных. Чтобы помочь им Минздрав РФ закупит препараты для лечения вируса иммунодефицита и гепатитов B и C на общую сумму 15 млрд рублей.

Роспотребнадзор также сообщил, что за 10 месяцев прошлого года в России было зарегистрировано почти 66 тысяч новых случаев заболевания ВИЧ. Это на 8% меньше показателя за аналогичный период 2018 года.

Почти две трети (63%) пациентов — это мужчины, еще 37% — женщины.

Что важно знать о ВИЧ:

ВИЧ — это еще не СПИД. СПИД — терминальная стадия развития ВИЧ в организме. Другими словами, если вирус не лечить, то он приведет к СПИДу.

ВИЧ не передается бытовым путем, через рукопожатия, объятия, поцелуи. Нельзя заразиться ВИЧ воздушно-капельным путем (при чихании, кашле), при использовании общих предметов быта (тарелки, ложки, постельное белье), при укусах насекомых.

Самый распространенный путь заражения ВИЧ сегодня — незащищенный половой контакт. Простой и эффективный способ поставить барьер на пути инфекции — использовать контрацептивы. При этом ВИЧ-положительная мать может родить здорового ребенка. Если регулярно принимать назначенную врачом терапию, то с ВИЧ человек проживет долгую и полноценную жизнь.