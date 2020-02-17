Лавров обсудил с Помпео вопрос контроля над вооружением

Москва, 17 февраля. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров рассказал подробности встречи с госсекретарем США Майком Помпео на конференции по безопасности в Мюнхене. Глава МИД РФ сообщил, что обсудил с Помпео вопрос контроля над вооружением.

«Вопросы, касающиеся всего комплекса проблем, которые стоят на повестке дня нашего стратегического диалога, в том числе и тех, которые входят в компетенцию «пятерки» постоянных членов [СБ ООН], и тех, которые касаются вопросов контроля над вооружениями, затрагивались», — сообщил Лавров.

Глава МИД РФ подчеркнул, что в ходе переговоров было принято решение продолжать «конкретный, профессиональный разговор» в сфере контроля над вооружениями. Лавров добавил, что наблюдаются определенные подвижки в сторону более конструктивного подхода американских партнеров.

Напомним, США вышли из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) в одностороннем порядке 2 августа, обвинив Россию в нарушении соглашения. Москва отвергла все обвинения, назвав их несостоятельными. Российские и китайские власти обратили внимание на то, что действия США ставят под угрозу всю систему глобальной безопасности, однако Вашингтон не внял этим доводам.

Вслед за этим президент России Владимир Путин предложил ввести мораторий на развертывание в Европе и других регионах РСМД. Свое предложение он направил в основные страны Европы и Азии и в различные международные организации.