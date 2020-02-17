Варшава, 17 февраля. Власти Польши запросили у России помощь для организации приезда польской делегации в Смоленск и Катынь. Об этом сообщил глава МИД Польши Яцек Чапутович.

Визит приурочен к 10-й годовщине авиакатастрофы в Смоленской области, в которой погиб Лех Качиньский, занимавший в тот момент пост президента Польши. Помимо этого, делегаты хотят посетить и Катынь в связи с 80-летием Катынского расстрела польских военнопленных под Смоленском. Эта трагедия унесла жизни почти 22 тыс. человек.

Как уточняет телеканал «Царьград», польская сторона рассчитывает, что Москва даст разрешение на пересечение делегацией границы РФ и участие в памятных мероприятиях.

«Мы не ожидаем какого-то присутствия там российских политиков», — добавил Чапутович.

Отметим, что буквально несколькими днями ранее глава МИД Польши назвал Россию «угрозой» для всего Евросоюза, а посол Польши в ФРГ Анджей Пшилебский в статье «Война началась не в 1941 году», опубликованной в газете Märkische Oderzeitung, заявил, что наибольшую выгоду от «окончания войны» против Германии получил СССР. Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ответ заявила, что официальная Варшава заигралась во лжи относительно событий Второй мировой войны.

Катастрофа с президентским лайнером Качиньского произошла 10 апреля 2010 года. Самолет с делегацией и главой страны направлялся в Катынь на памятные мероприятия по случаю 70-й годовщины трагедии. Полет проходил в условиях плохой видимости и отсутствия визуального контакта с землей. Пилоты решили посадить самолет, но не дотянули до взлетно-посадочной полосы аэродрома «Смоленск-Северный». Сначала воздушное судно столкнулось с деревьями, а потом с землей. Все находившиеся на борту 96 человек погибли.

Крушение расследовали эксперты Межгосударственного авиационного комитета (МАК). Они установили, что причиной катастрофы стали действия экипажа: пилотам не следовало пытаться сажать самолет при неблагоприятных погодных условиях. Обстоятельства расследования продолжают и прокуратура Польши, и следователи РФ.



