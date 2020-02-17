Лавров заявил, что США создают предпосылки для развертывания РСМД в Европе и Азии

Мюнхен, 17 февраля. Американские власти в настоящее время активно создают предпосылки для развертывания своих ракет средней и меньшей дальности в Европе, Азии и в Тихоокеанском регионе. Об этом заявил журналистам глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров по результатам Мюнхенской конференции по безопасности.

Российский министр отметил, что Москва будет говорить об этой ситуации с Парижем. При этом он заявил о необходимости проведения многосторонних переговоров для поиска конкретных решений.

«США, которые, разрушив договор, сейчас активно создают предпосылки для развертывания этих некогда запрещенных вооружений и в Европе, да и, собственно, в Азии», — подчеркнул глава дипломатического ведомства.

Напомним, ДРСМД прекратил действие 2 августа 2019 года. Президент Российской Федерации Владимир Путин выступил с инициативой ввести мораторий на развертывание в Европе и других регионах РСМД. Соответствующее предложение российский лидер направил в основные страны Европы и Азии и в различные мировые организации.