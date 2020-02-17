Пугачева боялась отпускать Галкина на гастроли из-за коронавируса

Москва, 17 февраля. Советская и российская певица Алла Пугачева боялась за жизнь Максима Галкина и не хотела отпускать его на гастроли из-за вспышки коронавируса. Об этом она рассказала в эфире передачи «Ты не поверишь!».

Под угрозой срыва оказался тур артиста по Австралии и Новой Зеландии. Пугачева переживала из-за того, что по всему миру вспыхивают различные эпидемии, например, китайский коронавирус.

«Я боялась, стояла на коленях. Говорила ему, что не надо туда ехать», — призналась звезда.

Максим все же отважился и отправился в поездку на другой конец света. Артист вернулся домой здоровым и невредимым.

Пугачева также рассказала о здоровье своих детей. По ее словам, Гарри и Лиза проводят много времени в стоматологической клинике. Звездная мама вместе со специалистами внимательно следит за тем, чтобы у детей не было кариеса. Чуть менее сердобольно Пугачева относится к состоянию старшей дочери Кристины Орбакайте. Несколько недель назад она сломала лодыжку.

«Она молодая. Все у нее заживет», — сказала Пугачева.

Напомним, что двойняшки Гарри и Лиза появились в семье Пугачевой и Галкина в 2013 году. Пара воспользовалась услугами суррогатной матери. Пугачева говорит, что это их с супругом биологические дети, которые появились из замороженной 11 лет назад яйцеклетки певицы. Максим Галкин ведет активную деятельность в соцсетях, публикуя кадры семейной жизни. Чаще всего в объектив камеры попадают дети звездной пары.