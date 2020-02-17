НАТО не будет поддерживать операцию Турции в Идлибе

Брюссель, 17 февраля. НАТО не будет оказывать военную помощь Турции при возможном проведении Анкарой операции в сирийской провинции Идлиб. Об этом рассказал источник в дипмиссии одного из членов альянса в Брюсселе.

По его словам, НАТО не пойдет на такие шаги даже из-за гибели турецких военнослужащих в Сирии.

«Это произошло в ходе односторонней военной операции на иностранной территории, это выходит за рамки трактовки Пятой статьи», — заявил дипломат.

Он отметил, что в Анкаре хорошо понимают это и не пытаются «инициировать консультации в НАТО по этой теме».

«Далеко не все европейские государства НАТО разделяют цели Турции в Сирии <…>. На последней встрече министров обороны НАТО вопрос о военной поддержке не поднимался», — добавил он.

Напомним, ситуация в провинции Идлиб резко обострилась в январе, после попыток введения режима прекращения огня. Террористы усилили атаки, бомбардируя жилые кварталы и социальные объекты.

В ответ Сирийская арабская армия начала наступление, взяв под контроль стратегически важный город Серакиб. Турция намерена остановить продвижение войск законного правительства.