Украинская оппозиция призвала Раду отправить делегацию на парад Победы в Москву

Киев, 17 февраля. Верховная рада Украины должна сформировать делегацию и отправить ее на празднование 75-летия Победы в Москву. Об этом заявил сопредседатель фракции партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович во время согласительного совета в украинском парламенте.

«Я убежден, что Верховной раде надо сформировать парламентскую делегацию на парад Победы в Москве», — сказал он.

Рабинович подчеркнул, что 75-летие со дня Победы над фашизмом — это великая дата. По словам представителя украинской оппозиции, Украина разделяет этот праздник, поэтому делегация из Киева должна участвовать в торжествах.

«Наши родители и деды стояли рядом, защищая и Москву, и Киев, и Львов. И поэтому в день 75-летия Победы мы должны стоять вместе», — подытожил Рабинович.

Напомним, Москва пригласила глав нескольких государств по случаю празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Готовность приехать в российскую столицу и принять участие в торжествах 9 мая 2020 года уже подтвердили лидеры Белоруссии, Армении, Франции, Чехии, Молдавии и других стран.

Как сообщил ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, праздничные мероприятия в честь великой даты пройдут в 475 городах и населенных пунктах России. А жители и гости Москвы 9 мая смогут увидеть 24 новейших образца военной техники.