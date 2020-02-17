Стратегическая близорукость президента Украины Владимира Зеленского ведет страну к катастрофе. Такое мнение в комментарии Федеральному агентству новостей высказал депутат Народного совета Донецкой Народной Республики Владимир Медведев.

Отсутствие стратегического мышления

Во время панели Townhall on Ukraine в рамках 56-й Мюнхенской конференции по вопросам безопасности президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у него нет времени думать стратегически.

«Иногда у меня даже нет времени о чем-то думать стратегически. Это был момент тактики. Нам нужна была [военная] помощь — нам нужно было тактически выиграть в этой истории, без вреда для наших отношений с США. <…> Тактически я думаю об Украине, всегда. И отвечаю иногда не так, как я хочу, а так, как нужно Украине. Потому сегодня мое тело, мой мозг, мои глаза принадлежат украинскому народу. И даже сердце. Но там немножечко для семьи, для детей я оставлю», — заявил Владимир Зеленский.

Путь к катастрофе

Как отметил Владимир Медведев, стратегическая близорукость Зеленского ведет Украину к катастрофе. Зеленский в своем интервью в Мюнхене расписался в своей профессиональной непригодности, уверен политик ДНР.

«Он заявил буквально, что у него нет времени думать стратегически. Другими словами, президент европейской страны сказал на весь мир, что его политика заключается в поиске сиюминутной тактической выгоды. Я допускаю, что Зеленский сам не понял, что сказал. Прямая обязанность главы государства отстаивать стратегические интересы своей страны всегда и везде. Президент может себе позволить мыслить на уровне тактики только в одном случае — если стратегические решения зависят не от него», — пояснил Владимир Медведев.

По словам депутата Нарсовета ДНР, многие эксперты и политики уже не раз отмечали, что стратегические решения на Украине принимаются кураторами из Вашингтона. Теперь же сам Зеленский заявил на весь мир, что у него нет времени стратегически думать.

«Да и зачем, ведь стратегия уже есть, нужно только в тактические вопросы решить в свою пользу. Тем временем готовится распродажа украинских черноземов, государственных активов, которые приносят прибыль, продолжается война в Донбассе, насаждается радикальная националистическая идеология. Написанная в США стратегия целенаправленно ведет Украину к катастрофе. А поскольку Зеленскому некогда мыслить стратегически, то шансов на спасение не остается», — заключил Владимир Медвев.

С апреля 2014 года на территории Украины продолжается кровопролитная гражданская война. Киев ввел войска на территорию Донбасса, жители которого объявили о своей независимости. Они не согласились с результатами антиконституционного государственного переворота, который произошел в стране. По последним данным ООН, общее число погибших среди гражданского населения составило 3344 человека.