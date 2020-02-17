Украину уличили в поставках военной продукции в Россию

Киев, 17 февраля. Украинские предприятия осуществляют поставки продукции военного назначения для Минобороны РФ, нарушая запрет, который был установлен властями Украины в 2014 году. Об этом сообщает интернет-издание «Обозреватель» со ссылкой на данные «Национального промышленного портала».

Украина поставила два турбореактивных двигателя для «Таганрогского авиационного научно-технического комплекса имени Г. М. Бериева». Двигатели предназначены для самолета-амфибии Бе-200, который войдет в состав морской авиации Военно-морского флота РФ.

«Эти двигатели могли быть установлены на данный самолет или будут установлены на очередную серийную машину российского предприятия», — сообщает источник издания.

Стоимость одного двигателя составляет более 2,4 миллиона долларов.

Стоит отметить, что производитель самолетов Бе-200 планировал заменить украинские двигатели Д-436 на российско-французские - SaM146. Однако эти планы не были реализованы, так как при производстве двигателей SaM146 используются комплектующие из стран-членов НАТО.

Напомним, в августе 2014 года Украина прекратила экспорт в Россию товаров военного и двойного назначения. Многие эксперты отмечали, что запрет на экспорт уничтожит военно-промышленный комплекс Украины, так как предприятия ВПК не выживут без российских заказов.