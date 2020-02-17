Москва, 17 февраля. Американская социальная сеть Facebook фильтрует контент в интересах западных элит. Об этом заявил политолог и экономист Александр Дудчак.

По его словам, гендиректор Facebook Марк Цукерберг, заявивший на Мюнхенской конференции по безопасности, что социальные сети не требуют столь жесткого регулирования, как средства массовой информации, лукавит. В разговоре с корреспондентом издания Nation News эксперт отметил, что руководство соцсети успешно управляет контентом, однако делает это в своих интересах. Александр Дудчак назвал подобные заявления Цукерберга «лукавством 80-го уровня и удивительным цинизмом».

«Он говорит о том, чтобы не регулировался контент — это о чем, о государственном регулировании? Но они же чудесным образом регулируют контент внутри Facebook и делают это совершенно извращенным способом — когда правила вводятся якобы для всех, но действуют совершенно не для всех равнозначно», — сказал Дудчак.

Он предложил вспомнить прошлый год, когда соцсеть Facebook размещала политическую рекламу, хотя в РФ действовали дни тишины. Кроме того, публиковались фейки, и администрация социальной сети отказывалась удалять материалы, которые оскорбляют российские государственные символы.

«Мы видели это на примере многочисленных блокировок страниц под надуманными предлогами, а с другой стороны — откровенная пропаганда фашизма и насилия. И это никоим образом не наказывается со стороны Facebook», — заявил политолог.

С его точки зрения, необходимо ввести регулирование государством потенциально опасного контента. В настоящее время соцсети являются удобным средством для мобилизации подрывной деятельности, пояснил собеседник издания.

«Под благими намерениями и болтовней о свободе на самом деле проталкивается хорошо организованная операция по проведению государственного переворота. Значение соцсетей в этом плане сложно переоценить. Так что товарищ Цукерберг будет более объективным, если займется развитием демократии внутри собственной компании», — резюмировал эксперт.

Многие эксперты, политологи и социологи уличили Facebook в работе в интересах американских спецслужб. Юрист Виталий Серуканов призвал россиян отказаться от подконтрольного Госдепу США Facebook. По его словам, «американские соцсети даже не ссылаются на соответствующие правовые акты, а просто блокируют аккаунты, выполняя политическую волю Госдепа». Эксперт Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько Facebook работает вне закона Российской Федерации.