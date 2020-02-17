Экс-депутат Рады рассказал, как Порошенко не пустили в зал на Мюнхенской конференции

Мюнхен, 17 февраля. Поездка экс-президента Украины Петра Порошенко на Мюнхенскую конференцию по безопасности омрачилась неприятным инцидентом, о котором бывший глава государства предпочел умолчать. Об этом сообщил экс-депутат Рады Сергей Лещенко.

Он рассказал, что немецкие организаторы не допустили Порошенко в зал, где проходила украинская панель с участием нынешнего лидера страны Владимира Зеленского.

«Свидетелями этого инцидента были немецкие депутаты от Европейского парламента», — указал бывший депутат.

По его словам, пятый президент Украины решил скрыть этот факт, поскольку произошедшее противоречит его легенде участия в Мюнхенской конференции по безопасности 2020 года. Общаясь с репортерами, Порошенко очень старался показать себя важной персоной, причастной к принятию решений на международной арене, передает «ПолитНавигатор».

«В интервью немецким СМИ Порошенко вовсе похвастался, что именно благодаря его усилиям сняли с сайта Мюнхенской конференции скандальный план «Двенадцать шагов по укреплению безопасности на Украине». Впрочем, документ через сутки вернули на сайт, он и сейчас там находится, но Порошенко это уже никак не комментировал», — обратил внимание Лещенко.

Ранее руководитель МВД Украины Арсен Аваков назвал Мюнхенскую конференцию по безопасности «ярмаркой тщеславия».