Экстремальная посадка пассажирского самолета в шторм попала на видео

Лондон, 17 февраля. Опасная посадка пассажирского лайнера Airbus A380 авиакомпании Etihad в британском аэропорту «Хитроу» попала на видео.

На опубликованных кадрах видно, как самолет из-за сильного ветра завис над взлетно-посадочной полосой на несколько секунд, а затем приземлился почти поперек ВПП под экстремальным углом. Экипажу лайнера удалось вывести судно на полосу и завершить посадку.

В минувшие выходные на Великобританию обрушился шторм «Дэннис». Из-за сильного ветра реки вышли из берегов и подтопили дома. Жертвами стихии стали два человека.