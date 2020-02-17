Сбежавшую из Боткина петербурженку вернули на карантин. ФАН-ТВ

В Петроградском районном суде рассмотрели иск к беглянке из Боткина. Главный санитарный врач Петербурга направила обращение в суд к Алле Ильиной, которая сбежала из-под карантина Боткинской больницы, находясь там с подозрением на коронавирус.

Девушка сбежала оттуда, когда ее доставили после возвращения из Китая. Изначально женщина сама вызвала скорую 4 февраля из-за боли в горле, прибывшая бригада ничего опасного не обнаружила. На следующий день к ней пришел врач районной поликлиники и еще раз взял анализы. После чего представители Роспотребнадзора настойчиво начали уговаривать Ильину госпитализироваться «всего на один день». 6 февраля она оказалась в Боткинской больнице, где ее заперли в одиночном боксе.

По словам 32-летней пациентки, самочувствие у нее было хорошее, температуры не было, впрочем, как и кашля. Ильина утверждала, что врачи в инфекционной больнице не предоставили ей никаких документов, подтверждающих необходимость оставаться в стационаре больше чем на сутки. Поэтому она приняла решение самовольно покинуть стационар, взломав замок.

«Мне никто ничего не говорит, у меня даже в поликлинике нет постановления о том, чтобы меня наблюдать. Я сдавала в пятницу анализы, которые выложила, и в субботу дополнительно в НИИ гриппа взяли у меня анализы COVID-19, точнее, nCoV-2019, и отправили их на Оборонную 35. В информационном бюллетене указано, что у них есть экспресс-тесты, которые за 24 чача определяют вирус, мне тоже очень интересно, почему за столько времени я до сих пор не получила результаты анализов. Вот видите, как убежали люди в масках, получается да, постановлением признано, что я опасна», — рассказывает Алла.

Спустя несколько дней медики спохватились и подали иск, чтобы вернуть беглянку. Суд его удовлетворил. Теперь Алла Ильина будет находиться под наблюдением до 19 февраля. Также, чтобы покинуть больницу, она должна получить два отрицательных анализа на коронавирус. Но будут ли они готовы 19 числа, пока не известно. Адвокат Ильиной намерен обжаловать иск в течение 10 дней, по мнению защитника, суд не учел позицию его подзащитной, а Роспотребнадзор превышает свои полномочия. Ранее он заявлял, что карантинный срок, установленный постановлением правительства, истекает через 14 дней после возвращения в Россию. У Ильиной это было как раз 13 февраля.