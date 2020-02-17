Матвейчев заявил, что КПРФ ради выгоды готова обниматься хоть с Навальным

Москва, 17 февраля. Хабаровское отделение КПРФ, выставившее в качестве своего кандидата в руководители Еврейской автономной области (ЕАО) сподвижника одиозного блогера Алексея Навального Максима Кукушкина, вновь продемонстрировало циничную политику партии. Таким мнением поделился с журналистами российский философ, политический советник Олег Матвейчев.

Эксперт отметил, что в самой КПРФ нет никаких новых инициатив и идей, поскольку она представляет собой абсолютно циничную организацию, которая ради получения прибыли готова обниматься «хоть с дьяволом».

«На президентских выборах, если вспомним, они выдвигали олигарха Грудинина, который имел всевозможные счета за границей, которые бегал и закрывал по всей Европе. Человек, который подмосковной землей торгует. Это коммунисты его выдвигали», — напомнил Матвейчев.

Он обратил внимание на то, что план сотрудничества с «Фондом борьбы с коррупцией» (признан иноагентом в России) и Навальным зародился у КПРФ по аналогичному принципу — партия хочет власти. Ее представителей не смущает даже негативное отношение блогера к Советскому Союзу, пишет «ПолитЭксперт».

Ранее стало известно, что депутаты от КПРФ в столичном парламенте «пилят» денежные средства своих помощников для отдыха в Дубае. Представители партии нередко пользуются своими привилегиями. К примеру, коммунист Павел Тарасов трудоустроил в Мосгордуму свою любовницу, которая получает более полумиллиона в месяц.