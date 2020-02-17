МИД оценил возможность эвакуации россиян с Diamond Princess

Москва, 17 февраля. Россия обсудит с Японией возможность эвакуации россиян с Diamond Princess после завершения карантина. Об этом заявил замглавы МИД РФ Игорь Моргулов.

Дипломат отметил, что пока россияне находятся под наблюдением японских врачей.

«Надо дождаться завершения карантинных мероприятий для того, чтобы определиться по дальнейшим шагам», — сообщил Моргулов.

Ранее стало известно, что гражданка РФ заразилась коронавирусом нового типа на лайнере Diamond Princess, закрытом на карантин у берегов Японии. Об этом сообщило российское посольство в Токио. В заявлении дипмиссии говорится, что скоро женщину госпитализируют.

«В ближайшее время россиянку доставят в больницу, где она пройдет курс лечения», — отметили в дипмиссии.

В посольстве добавили, что внимательно следят за положением соотечественников на Diamond Princess и будут «далее оказывать гражданам все необходимое содействие».

Напомним, судно Diamond Princess с 5 февраля находится в порту Йокогамы на карантине. На борту лайнера находится 3,4 тысячи человек, из которых более 450 заражены коронавирусом COVID-2019.

О появлении коронавируса нового типа власти Китая сообщили в конце декабря 2019 года. Первые случаи заражения были зафиксированы в городе Ухань, тогда заболевших объединяло отношение к рынку морепродуктов. Руководство КНР ввело режим карантина в эпицентре эпидемии — провинции Хубэй, чтобы предотвратить распространение заболевания.

По последним данным, жертвами коронавируса COVID-2019 уже стали свыше 1,7 тысячи человек. Общее количество зараженных превысило 70,5 тысячи, из которых выздоровели только 10,8 тысячи. Около 700 человек стали носителями вируса за пределами Китая, в том числе известны два случая в России.