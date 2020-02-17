Гордон требует наказать протоиерея Смирнова за фразу о «бесплатных проститутках»

Москва, 17 февраля. Известный юрист и журналистка Екатерина Гордон заявила, что подала заявление на протоиерея Дмитрия Смирнова, оскорбившего живущих в гражданском браке россиянок, поскольку считает, что в стране пора начать борьбу с нелицеприятными высказываниями в адрес женщин.

Правозащитница дала эксклюзивное интервью Федеральному агентству новостей, в котором объяснила мотивы своего обращения в правоохранительные органы (прокуратуру, Следственный комитет и МВД) с просьбой провести проверку слов священника, назвавшего живущих в гражданском браке женщин «бесплатными проститутками».

«Я официально отправила [заявление] через электронную приемную, аналогичным способом было, кстати, написано заявление и отправлено в адрес моей подзащитной Алены Водонаевой, — сказала Гордон. — В отличие от Алены, здесь, на мой взгляд, на 100% есть состав [преступления]».

По словам собеседницы ФАН, фраза Смирнова оскорбляет ее как женщину. К тому же ей интересно, с точки зрения уже как юриста, насколько быстро (или долго) будет проводиться проверка.

«Насколько быстро будет вызван протоиерей, а для меня он просто гражданское лицо, — отметила журналистка. — И, соответственно, какие последствия будут у его высказывания. Тут или административный штраф, или уголовная статья. А вообще аналогичные проверки должны проводиться в течение 30 дней».

В обязательном порядке должна быть назначена лингвистическая экспертиза слов священника, чтобы определить — есть ли в них состав преступления или нет, подчеркнула Гордон.

«У представителей [правоохранительных] органов нет возможности не отреагировать на мое заявление, — заверила Гордон.— Заявление [протоиерея] было публичным и относилось к конкретной группе. Кстати, ко мне в компанию на данный момент обратилось еще три женщины, которые просят от их имени написать аналогичные заявления».

Пора уже начинать борьбу с подобными высказываниями в адрес российских женщин, считает собеседница ФАН.

Ранее глава патриаршей комиссии по вопросам семьи протоиерей Дмитрий Смирнов сравнил женщин, живущих в гражданском браке, с «бесплатными проститутками», что вызвало крайне неоднозначную реакцию в обществе.

От комментария по этому поводу не удержалась даже официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова.

Отметим, Екатерина Гордон защищает интересы Алены Водонаевой, которая на днях побывала на допросе в полиции из-за своих слов о «рожающем быдле». Почему Гордон и провела аналогии между этими двумя публичными скандалами.