Омич на спор обезглавил бездомного

Омск, 17 февраля. Житель Омска решил доказать знакомому, что способен убить человека, и нанес ему несколько ножевых ранений, а затем обезглавил. Об этом сообщил СУ СК по Омской области.

Сотрудники полиции обнаружили обезглавленное тело 60-летнего бездомного мужчины 14 февраля на улице 3-я Железнодорожная в Омске. По данным следствия, во время распития алкоголя 51-летний хозяин квартиры на спор убил гостя. Ранее мужчина был судим за кражу.

«Поняв, что гость скончался, отчленил голову и пытался скрыть следы преступления, но в кухню зашла сожительница подозреваемого и, увидев тело, вызвала сотрудников полиции», — сообщили в ведомстве.

Прибывшие сотрудники полиции задержали подозреваемого. Мужчина сознался в убийстве. Он объяснил, что таким образом хотел доказать погибшему, что ему «не слабо» убить человека. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Ранее сообщалось, что сотрудники полиции задержали мужчину, расстрелявшего из охотничьего ружья двух человек в городе Кимры Тверской области.