Соболь и Албуров заплатят 311 тыс. рублей за ущерб метро Москвы на запрещенном митинге

Москва, 17 февраля. Сотрудники признанного иноагентом ФБК Любовь Соболь и Георгий Алубров заплатят 311 тыс. рублей по иску Московского метрополитена из-за несанкционированной акции протеста 3 августа. Решение вынес Симоновский суд Москвы, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Помимо этого соратники блогера Алексея Навального заплатят 5 тыс. рублей госпошлины. Причиной обращения представителей метро в суд стало то, что из-за запрещенной акции сотрудникам метрополитена пришлось работать в выходной день и 311 тыс. рублей — это сумма оплаты за их работу.

Защитник Соболь и Албурова Александр Помазуев указывал на то, что станция «Речной вокзал» находится за пределами Бульварного кольца, где проходила акция. В ответ метрополитен указал на то, что станция тоже понесла убытки. Кроме того, представитель ГУП подчеркнул, что маршрут акции был неизвестен, поэтому невозможно точно посчитать, сколько станций понесли убытки, помимо «Речного вокзала».

Помимо метро иски к Соболь и Албурову подали Мосгортранс и ГБУ «Автомобильные дороги». Тогда суд также встал на сторону госпредприятий и признал сотрудников ФБК виновными в создании помех движению транспорта. В пользу Мосгортранса с сотрудников ФБК было взыскано 657 тыс. рублей, а в пользу «Автомобильных дорог» — полтора миллиона рублей.

Деньги на выплаты штрафов сотрудники ФБК собирают в соцсетях, выпрашивая донаты у доверчивых россиян. А после удивительным образом оказываются на отдыхе за границей. Например, Соболь отпраздновала свой день рождения на побережье Кипра (и это ей не помешал сделать ни штраф на 1 млн 230 тыс. рублей за организацию запрещенных митингов, ни довольно скромная зарплата — около 60 тыс. рублей).