Россия напомнила о долге Украины в ответ на требование компенсации за Крым

Россия никаких денег Украине за Крым платить не будет. Такое заявление в комментарии Федеральному агентству новостей сделал член Совета Федерации, сенатор Олег Морозов.

Уточнение Украины

«Нафтогаз Украины» в рамках процесса в третейском суде в Гааге уточнил ущерб от потери активов в Крыму, оценив его в 8 миллиардов долларов. Об этом сообщает пресс-служба украинской компании.

«НАК «Нафтогаз Украины» и шесть компаний группы «Нафтогаз» (вместе — Нафтогаз) подали ответ на встречное заявление Российской Федерации о размере компенсации убытков в рамках арбитражного производства при Постоянной палате третейского суда в Гааге. «Нафтогаз» дополнительно обосновал свое заявление о размере компенсации убытков, причиненных незаконным экспроприацией крымских активов «Нафтогаза» в 2014 году — размер убытков плюс проценты оценивается примерно в восемь миллиардов долларов США», — говорится в сообщении.

В марте прошлого года глава «Нафтогаза» Андрей Коболев сообщил, что украинская компания выиграла арбитражном трибунале в Гааге иск против Российской Федерации о взыскании ущерба в связи с утерей активов на территории Крыма. В июне 2019 «Нафтогаз» подал в этот суд оценку убытков в 5,2 миллиарда долларов, а в начале 2020 года собирался обновить оценку.

Россия платить не будет

Как отметил сенатор Олег Морозов, в Крыму прошел референдум, этот полуостров сегодня является частью России. Поэтому все разговоры о компенсации за Крым абсолютно бессмысленны.

«Никаких денег мы платить не будем. Никогда в жизни. Это Украина нам должна за Крым. Она использовала полуостров много лет. Короче говоря, ничего подобного мы делать не будем. Украина будет и дальше пытаться всячески нам насолить, требовать компенсаций. Но мы будем на это реагировать однозначно — Крым часть Российской Федерации. И только так мы будем к этому относиться», — заключил Олег Морозов.

Кандидат исторических наук, главный редактор журнала «Архонт» Антон Бредихин обратил внимание, что любые претензии Украины, как и украинских компаний, связанных с полуостровом Крым, не будут рассматриваться с Россией.

«В 2014 году крымчане сказали свое «Да!» единству с Россией. Соответственно, о чем вообще заявление «Нафтогаза»? Хотят откупную? Так раз дай и всю руку откусят. Подобных заявлений по восемь миллиардов будет пруд пруди от кого угодно. Тот же Мустафа Джемилев (украинский политик. — Прим. ФАН), собирающийся в «марш на Крым», потребует репарации за всех крымский татар, права которых уж никак в России не угнетены», — заключил Антон Бредихин.

В марте 2014 года полуостров Крым воссоединился с Россией после проведенного в регионе референдума. Свыше 96% крымских избирателей и более 95% жителей Севастополя высказались за возвращение в родную гавань. Киев все еще считает Крым своей территорией и не оставляет надежды вернуть полуостров под свой контроль. При этом российский лидер Владимир Путин однозначно высказался по этому поводу. Он подчеркнул, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.