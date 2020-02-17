Евросоюз продлил на год оружейное эмбарго в отношении Белоруссии

Брюссель, 17 февраля. Евросоюз продлил еще на год санкции в отношении Белоруссии, в том числе оружейное эмбарго и персональные ограничения против четырех граждан страны. Об этом сообщается в заявлении Совета ЕС.

В документе уточняется, что запрещены поставки Минску оружия и полицейской техники.

«Совет решил продлить ограничительные меры против Белоруссии на один год, до 28 февраля 2021 года», — говорится в заявлении.

Кроме того, ограничения касаются четырех граждан страны, имеющим отношение к силовым органам. Отмечается, что санкции введены «в связи с нераскрытыми исчезновениями двух оппозиционных политиков, одного бизнесмена и одного журналиста в 1999-2000 годах».

Впервые Евросоюз установил ограничительные меры в отношении Белоруссии из-за нарушений прав человека в 2002 году. В течение нескольких лет пакет санкций неоднократно пересматривался, пока в 2016 году не был отменен, за исключением оружейного эмбарго и визовых ограничений в отношении четырех силовиков.

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