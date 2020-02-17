Служба доставки извинилась за изображение «Родины-матери» с лимоном и жуком-навозником

Москва, 17 февраля. Служба доставки «Сбермаркет» извинилась за размещение некорректного коллажа с изображением в Instagram монумента «Родина-мать зовет!» с лимоном в руке.

В пресс-службе компании уточнили, что руководство приносит извинения за размещение некорректного коллажа в Instagram, анонсирующего работу сервиса «Сбермаркет» в Волгограде. Как уточнили в организации, изображение было размещено подрядчиком без согласования.

При этом анонс был удален как не соответствующий политики компании. Как пишет РИА Новости, кроме того, «Сбермаркет» поблагодарил своих подписчиков за то, что обратили внимание на ситуацию.

В Сети была запущена доставка из одного из магазинов. Компания разместила коллаж, где в руку скульптуре «Родина-мать зовет!» «вложили» лимон, рядом стояли жирафы с пакетами и жук-навозник.

Напомним, в 2029 году памятник «Родина-мать» в Трептов-парке в Берлине осквернили неизвестные вандалы. Монумент был облит машинным маслом. Сообщение об акте вандализма в Трептов-парке было опубликовано на странице российского посольства в cоцсети Facebook. Уточнялось, что вандалы осквернили советский монумент 4 мая. В результате действий злоумышленников была нарушена структура камня.

Представители посольства с возмущением указали на то, что надругательство над памятником было совершено накануне 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне и 70-летия мемориала в Трептове, где захоронены останки более семи тыс. советских солдат.

В конце апреля 2019 года стало известно о нападении вандалов на мемориал советским воинам на площади Шварценбергплатц в Вене. Эта атака стала далеко не первой. Только за первую половину 2018 года злоумышленники оскверняли мемориал трижды. 25 апреля посольство России в Вене выразило решительный протест австрийским властям в связи с очередным осквернением памятника.