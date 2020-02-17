Сирия, 17 февраля. САА освободила еще ряд населенных пунктов на западе Алеппо. Боевики предприняли новую попытку атаки с беспилотников в Хомсе. Поступают неподтвержденные данные о подготовке «Хайят Тахрир аш-Шам» к самороспуску, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: освободили еще восемь населенных пунктов в западной части Алеппо; провели обыски в городе Маарет юго-восточнее Дейр-эз-Зора; обнаружили завод по производству снарядов боевиков в Маарет ан-Нумане; сбили беспилотник боевиков в окрестностях Хомса.

«Исламское государство»1: заявило об уничтожении автомобиля курдских боевиков в городе Ат-Таяна в провинции Дейр-эз-Зор.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: по неподтвержденным данным, готовится к самороспуску.

ВС Турции и протурецкие силы: обстреляли позиции курдских боевиков к западу от Манбиджа в провинции Алеппо.

Провинция Алеппо

На северо-востоке Алеппо возобновились перестрелки на линии соприкосновения сил курдских боевиков и поддерживаемых Турцией формирований. Согласно информации Twitter-канала (NPA_English), протурецкие отряды нанесли удары по укрепрайонам курдских боевиков на подступах к населенным пунктам Дандания, Ум-Адаса, Фарат, Ум-Джалуд, Ассалия и Саяда к западу от Манбиджа. В то же время ожесточенные столкновения наблюдаются неподалеку от города Ялышлы. О потерях сторон в живой силе или военной технике пока ничего неизвестно.

Между тем в административном центре провинции продолжаются празднования по поводу освобождения города и ряда населенных пунктов к северо-западу от него. На фото, опубликованном военным источником в Telegram (rybar), запечатлены солдаты Сирийской арабской армии (САА), которые присоединились к всеобщему ликованию. Напомним, накануне правительственным войска удалось впервые за восемь лет полностью зачистить Алеппо, его пригороды, а также такие города как Кафр Хамра, Хрейтан и Анадан. Отмечается, что в общей сложности за время операции «Идлибский рассвет» было освобождено более 1500 квадратных километров территории в Идлибе и Алеппо.

Силы САР не перестают развивать наступление в провинции. По информации Telegram-канала (NovostiDamask), САА взяла под контроль населенные пункты Анджара, Басратун, Хавар, Касимия, Шейх Акиль, Саллум и Маари.

Провинция Хомс

Поступила информация о новой попытке боевиков нанести удары по подконтрольной сирийским войскам территории в окрестностях Хомса. Как передает на своей странице в сети Telegram военный источник (NovostiDamask), ударный беспилотник был сбит в районе нефтеперерабатывающего завода. Напомним, накануне поблизости от объекта были уничтожены пять дронов. О том, какая из незаконных бандгрупп стоит за нападениями, неизвестно.

Провинция Дейр-эз-Зор

Террористы ИГИЛ1 заявили о новой вылазке в контролируемых курдскими боевиками районах на востоке Дейр-эз-Зора. Twitter-канал (TRACterrorism), ссылаясь на подконтрольные «Исламскому государству» СМИ, передает, что в городе Ат-Таяна был уничтожен автомобиль Рабочей партии Курдистана (РПК). Отмечается, что он был подожжен.

Между тем правительственные подразделения приступили к проведению обысков к юго-востоку от административного центра региона. Как передает на своей странице в сети Twitter военный источник (deirezzor24), военнослужащие Сирийской арабской армии (САА) обследовали территорию населенного пункта Маарет, который находится на восточном берегу Евфрата в непосредственной близости от районов, занимаемых «Демократическими силами Сирии»**** (SDF). В результате несколько лиц были арестованы по подозрению в связях с террористами ИГ1.

Провинция Идлиб

В турецких интернет-порталах появились данные о готовящемся самороспуске террористического альянса «Хайят Тахрир аш-Шам», сформированного вокруг «Джебхат ан-Нусры»1***. Об этом сообщает Twitter-канал (rybar). Более подробная информация пока выясняется.

Между тем в ранее освобожденном городе Маарет ан-Нуман был обнаружен завод по производству снарядов. По данным информационного портала РИА Новости, порох, используемый исламистами бывшей «Хайят Тахрир аш-Шам», был ввезен в САР из стран Запада. Напомним, работы по ликвидации следов военного присутствия боевиков ведут инженерные подразделения Сирийской арабской армии (САА).

Боевики протурецких вооруженных бандгрупп тем временем публикуют данные о потерях сил САР. Военный источник в Telegram (AlwataniaTahrer) заявляет, что в результате обстрела радикалов из РСЗО «Град» был уничтожен военный штаб сирийской армии поблизости от населенного пункта Мадайя. Однако официального подтверждения эта информация пока не получила.

1 Организация запрещена на территории РФ.