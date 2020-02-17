Митрополит Иларион извинился за протоиерея, сравнившего женщин с «проститутками»

Москва, 17 февраля. Руководитель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион принес извинения россиянкам за слова протоиерея Димитрия Смирнова, сравнившего гражданских жен с «бесплатными проститутками».

По его словам, протоиерей Смирнов порой позволяет себе эпатажные высказывания, оскорбительные для представительниц прекрасной половины человечества.

«Делает он это, как я полагаю, из благих побуждений, желая привлечь внимание общественности к теме защиты брака и семьи. Однако получается не всегда удачно. Приношу свои извинения тем многочисленным женщинам, которые почувствовали себя оскорбленными», — сказал митрополит.

Кроме того, он напомнил, что церковь с уважением относится к бракам, которые официально зарегистрированы в загсе. Рассуждая о незарегистрированном союзе возлюбленных, архиерей признал, что в таком случае «женщина нередко оказывается слабым звеном, особенно если мужчина состоятелен».

Ранее протоиерей Димитрий Смирнов во время встречи с участниками православного сообщества OrthodoxBRO сравнил гражданских жен с «бесплатными проститутками». Как сообщал «Ридус», глава Синодального отдела Московского Патриархата по взаимоотношениям с обществом и СМИ Владимир Легойда назвал «неудачным троллингом» слова протоиерея Смирнова. Протодиакон Андрей Кураев в эфире НСН не исключил, что Димитрия Смирнова и вовсе уволят с поста главы патриаршей комиссии по делам семьи.