Киев, 17 февраля. Список жертв киевского Майдана 2014 года, так называемая «Небесная сотня», содержит множество лиц, гибель которых не имеет отношения к указанным событиям. Об этом говорится в статье юриста Андрея Портнова и бывшего министра юстиции Украины Елены Лукаш.

Портнов и Лукаш изучили причины смерти членов «Небесной сотни», опубликованные в открытом доступе. В ходе протестов в Киеве в 2014 году были убиты 23 сотрудника правоохранительных органов, 919 получили ранения, из них 257 ― тяжкие, 205 ― огнестрельные.

В «Небесной сотне» значатся 112 человек, при этом минимум 25 из них погибли по необъяснимым причинам. Часть погибла при не связанных с протестами обстоятельствах, в том числе совершив суицид, а часть была убита протестующими. Многие из перечисленных в «Небесной сотне» лиц не присутствовали на Майдане и находились в других частях города.

Кроме того, Портнов и Лукаш отметили, что 69 человек скончались от огнестрельных ранений, при этом указанный тип орудия убийства не стоял на вооружении сотрудников правоохранительных органов.

«Все они признаны Героями Украины посмертно. Но кто их убивал? Шесть лет — ответа нет», — говорится в статье Портнова и Лукаш для издания Strana.ua.

Они отметили, что указанные в сфальсифицированном списке лица получили звание «Герой Украины» посмертно, а также связанные с ним социальные выплаты. Авторы статьи призвали отменить незаконные выплаты и расследовать уголовные дела.

«Мы уверены: президент Зеленский и его команда обязаны отреагировать на изложенную информацию и пересмотреть указы Порошенко о героизации «сотни» и Майдана», — подытожили авторы статьи.

Напомним, сторонники евроинтеграции Украины заняли площадь Независимости в центре Киева в ноябре 2013 году сразу после того, как правительство Николая Азарова сообщило о приостановке подписания соглашения об ассоциации с ЕС. В ходе столкновений 20 февраля 2014 года погибли более 100 человек. Пришедшие в результате госперевороты киевские власти возложили ответственность за организацию расстрела на бывшее руководство Украины, однако факты свидетельствуют о том, что расстрел был организован зачинщиками Майдана и оппозицией.