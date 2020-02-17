Марионетка Ходорковского Жуков подталкивает студентов ВШЭ к оправданию террористов

Москва, 17 февраля. Восходящая «звезда оппозиционной тусовки» Егор Жуков оказывает влияние на некоторых учащихся Высшей школы экономики (ВШЭ), о чем свидетельствует то, что они подписали письмо с требованием о пересмотре приговора фигурантам дела запрещенной террористической организации «Сеть».

Важно понимать, что подобные шаги запрещены внутренним регламентом вуза. Письмо с подписями 250 студентов и аспирантов российских вузов, 130 из которых являются учащимися ВШЭ, было опубликовано на сайте независимого студенческого журнала DOXA. Авторы заявили о намерении выразить «солидарность с научным сообществом» и выступить в защиту фигурантов дела «Сети» (организация, признанная террористической и запрещенная на территории Российской Федерации).

Студентка Высшей школы экономики Татьяна Колобакина в разговоре с сетевым порталом «7х7» объяснила, что подписала соответствующее письмо «из-за протеста против новых правил», согласно которым правозащитная деятельность студенческих организаций и объединений ВШЭ попадает под ряд ограничений.

«Просто чувствуется, что администрация помалкивает по чьей-то просьбе насчет репрессий, а я не хочу молчать. Мне очень хотелось показать, что мы против любых политрепрессий, а не только против тех, которые касаются Вышки и нас лично — я имею в виду Жукова», — сказала Колобакина.

Мария Безверхая — еще одна студентка вуза — отметила, что поставила подпись в поддержку фигурантов дела «Сети» не для того, чтобы просто выразить солидарность, а показать свое «негодование и протест против произвола со стороны силовиков».

Такая поддержка со стороны студентов ВШЭ — результат пропагандистской работы так называемой оппозиции, которая продолжает искусственным образом создавать напряженную атмосферу в обществе. Во многом ее выполняет студент вуза, фигурант «московского дела», который получил условный срок за призывы к экстремизму в своих роликах на YouTube-канале. Либеральная тусовка хочет сделать из Жукова своего рода «икону протестов».

Жуков может оказаться всего лишь марионеткой в руках определенного круга лиц, заинтересованных в дестабилизации обстановки на территории России. В их число входит и беглый олигарх Михаил Ходорковский, который использует молодого и неопытного студента для создания «революционных» настроений в стране.