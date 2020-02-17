«Открытая Россия» ради денег распространяет негатив о поправках к конституции

Москва, 17 февраля. «Открытая Россия», признанная в РФ нежелательной организацией, распространяет негатив о готовящихся поправках к конституции, чтобы получить деньги спонсоров. Ради финансирования движение создает сеть штабов в регионах и устраивает провокационные акции.

«Открытая Россия» создала проект «Нет!», цель которого — противостоять реформе и убеждать граждан бойкотировать голосование по поправкам. Буквально за две недели штабы организации появились в Ярославле, Петербурге, Екатеринбурге, Челябинске, Набережных Челнах, Красноярске и Тюмени. При этом любому желающему предлагают приходить на собрания неких «комитетов», которые будут препятствовать якобы «конституционному перевороту».

Чтобы привлекать аудиторию, «Открытая Россия» проводит встречи и акции, а также пользуется поддержкой так называемых либеральных СМИ. Члены организации успели устроить пикет в Петербурге, на котором правоохранителям пришлось задержать нескольких активистов. Позднее все участники пикета были отпущены. Собрания провели и комитеты в Ярославле и Тюмени.

Активисты проекта «Нет!» уверяют, что движение не привязано к какой-либо политической партии, поэтому к нему может примкнуть любой желающий, выступающий против внесения поправок к конституции. Однако на самом деле процессом управляют люди, «воспитанные» беглым олигархом Михаилом Ходорковским. Так, пиар-кампанию проекта возглавил бывший лидер «Открытой России» Андрей Пивоваров. Именно он открыл заседание штаба в Петербурге. На встрече присутствовал также депутат городского Закса Максим Резник, ставший в прошлом году фигурантом скандала с запрещенными веществами. Штаб в Тюмени навестила бывшая любовница Пивоварова Татьяна Усманова, а в Челябинск отправился предполагаемый экс-бойфренд дочери Ходорковского Александр Соловьев.

Те, кто посещал собрания этих штабов, говорят, что никакой конкретики там не звучит. В основном пришедших на встречи накачивают абсурдным негативом, заявляя, что поправки к конституции якобы «превратят Россию в монархию».

Подконтрольные Ходорковскому структуры вовсю используют соцсети в интересах беглого олигарха. Так, журналисты «МБХ медиа» провели опрос петербуржцев по поводу поправок к конституции, делая акцент на скандалах, например, на предложении включить в основной закон упоминание бога. Задававшие вопросы настаивали на ответах, даже когда люди прямо говорили, что их эта тема не интересует.

Когда пользователи соцсетей обращали внимание на эти моменты, администраторы паблика «МБХ медиа» сначала давали стандартные ответы, а потом и вовсе ограничили комментарии, передает «Политика сегодня».

Скорее всего, спонсируемая Ходорковским кампания продлится, пока не пройдет голосование по поправкам, которое, предположительно, состоится 22 апреля. Предложенные изменения к конституции стали хорошим поводом для Ходорковского обновить сеть штабов в регионах и подготовиться к выборам в Госдуму, которые пройдут в 2021 году. А задержания рядовых активистов на незаконных акциях не волнуют ни самого беглого олигарха, ни его сподвижников.