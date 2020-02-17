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«Открытая Россия» ради денег распространяет негатив о поправках к конституции

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«Открытая Россия» ради денег распространяет негатив о поправках к конституции

Москва, 17 февраля. «Открытая Россия», признанная в РФ нежелательной организацией, распространяет негатив о готовящихся поправках к конституции, чтобы получить деньги спонсоров. Ради финансирования движение создает сеть штабов в регионах и устраивает провокационные акции.

«Открытая Россия» создала проект «Нет!», цель которого — противостоять реформе и убеждать граждан бойкотировать голосование по поправкам. Буквально за две недели штабы организации появились в Ярославле, Петербурге, Екатеринбурге, Челябинске, Набережных Челнах, Красноярске и Тюмени. При этом любому желающему предлагают приходить на собрания неких «комитетов», которые будут препятствовать якобы «конституционному перевороту».

«Открытая Россия» ради денег распространяет негатив о поправках к конституции

Чтобы привлекать аудиторию, «Открытая Россия» проводит встречи и акции, а также пользуется поддержкой так называемых либеральных СМИ. Члены организации успели устроить пикет в Петербурге, на котором правоохранителям пришлось задержать нескольких активистов. Позднее все участники пикета были отпущены. Собрания провели и комитеты в Ярославле и Тюмени.

«Открытая Россия» ради денег распространяет негатив о поправках к конституции

Активисты проекта «Нет!» уверяют, что движение не привязано к какой-либо политической партии, поэтому к нему может примкнуть любой желающий, выступающий против внесения поправок к конституции. Однако на самом деле процессом управляют люди, «воспитанные» беглым олигархом Михаилом Ходорковским. Так, пиар-кампанию проекта возглавил бывший лидер «Открытой России» Андрей Пивоваров. Именно он открыл заседание штаба в Петербурге. На встрече присутствовал также депутат городского Закса Максим Резник, ставший в прошлом году фигурантом скандала с запрещенными веществами. Штаб в Тюмени навестила бывшая любовница Пивоварова Татьяна Усманова, а в Челябинск отправился предполагаемый экс-бойфренд дочери Ходорковского Александр Соловьев.

Те, кто посещал собрания этих штабов, говорят, что никакой конкретики там не звучит. В основном пришедших на встречи накачивают абсурдным негативом, заявляя, что поправки к конституции якобы «превратят Россию в монархию».

Подконтрольные Ходорковскому структуры вовсю используют соцсети в интересах беглого олигарха. Так, журналисты «МБХ медиа» провели опрос петербуржцев по поводу поправок к конституции, делая акцент на скандалах, например, на предложении включить в основной закон упоминание бога. Задававшие вопросы настаивали на ответах, даже когда люди прямо говорили, что их эта тема не интересует.

«Открытая Россия» ради денег распространяет негатив о поправках к конституции

Когда пользователи соцсетей обращали внимание на эти моменты, администраторы паблика «МБХ медиа» сначала давали стандартные ответы, а потом и вовсе ограничили комментарии, передает «Политика сегодня».

«Открытая Россия» ради денег распространяет негатив о поправках к конституции

«Открытая Россия» ради денег распространяет негатив о поправках к конституции

Скорее всего, спонсируемая Ходорковским кампания продлится, пока не пройдет голосование по поправкам, которое, предположительно, состоится 22 апреля. Предложенные изменения к конституции стали хорошим поводом для Ходорковского обновить сеть штабов в регионах и подготовиться к выборам в Госдуму, которые пройдут в 2021 году. А задержания рядовых активистов на незаконных акциях не волнуют ни самого беглого олигарха, ни его сподвижников.

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Источник: Политика сегодня
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